Nächtliche Diebstähle aus geparkten Autos in Ostrach

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter in Ostrach und Bad Saulgau mehrere, meist unverschlossene Autos durchsucht. Das berichtet die Polizei. Während die Unbeklannten in einigen Fällen kein Diebesgut fanden, erbeuteten sie aus anderen Fahrzeugen neben Wertgegenständen auch Bargeld. In Zusammenhang mit den Taten weist die Polizei darauf hin, dass es in diesem Monat bereits mehrfach zu solchen Diebstählen aus Autos gekommen ist. In allen Fällen bittet das Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/482-0 um Zeugenhinweise. Sie weist auch daraufhin, dass Besitzer ihr Auto unbedingt abschließen sollten.