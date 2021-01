Nach Streit zweier Männer: Betrunkener in Gewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Bad Saulgau ist der Samstagabend für einen 42-jährigen betrunkenen Mann geendet, der zuvor in der Reinhold-Frank-Straße mehrfach auf seinen 32-jährigen Mitbewohner losgegangen war. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die Streifenwagenbesatzung war gegen 20.45 Uhr gerufen worden und konnte die verbalen Streitigkeiten zwischen den Männern zunächst schlichten. Da sich der 42-Jährige kurze Zeit später jedoch erneut provokant und bedrohlich gegenüber seinem Mitbewohner verhielt und laut Alkoholtest einen Wert von über 1,8 Promille im Blut hatte, musste er die Nacht bei der Polizei verbringen.