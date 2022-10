Betrüger erbeuten mit Schockanruf sechsstellige Summe von 72-Jähriger

Einer Betrugsmasche ist eine 72-jährige Frau in der vergangenen Woche aufgesessen. Das teilt die Polizei mit. In einem sogenannten „Schockanruf“ spielten die Täter der Frau demnach vor, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei der eine Person ums Leben gekommen sei. Um eine Haftstrafe abzuwenden, sei nun eine Kaution fällig.

Um ihre Forderungen glaubhaft zu vermitteln, spielten die Anrufer eine Aufnahme ab, in der die angebliche Tochter weint und nach der Hilfe ihrer Mutter bat. In einem mehrstündigen Telefonat erschlichen sich die Täter durch diese perfide Masche das Vertrauen der Dame und brachten sie dazu, insgesamt einen sechsstelligen Euro-Betrag und Wertgegenstände als „Kaution“ an junge Männer zu übergeben.

Erst bei einer geplanten weiteren Übergabe verhinderte ein Bankangestellter die Abbuchung eines hohen Geldbetrages, wodurch der Betrug aufflog. Nun ermittelt die Polizei, warnt vor dieser und weiteren Betrugsmaschen und rät, bei derartigen Anrufen, direkt aufzulegen und sich von den Tätern nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen.