Nach 30 Jahren tritt Arno Demattio zurück

Im Rahmen der Hauptversammlung hat der Tennisclub Ostrach Arno Demattio für seine 30-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft mit einen Präsent gedankt. Angefangen hat er mit dem Amt des Jugendwartes, später war er Sportwart und zum Schluss zweiter Vorsitzsender.

Richard Rohmer berichtete den anwesenden Mitgliedern über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die größte Herausforderung des letzten Jahres war die Sanierung des Vereinsheimes, die erfolgreich abgeschlossen ist. Auch erfreulich waren die Veranstaltungen darin. Die Prognose des Kassenwarts Michael Gallick fiel für das kommende Wirtschaftsjahr positiv aus.

Über die sportlichen Aktivitäten in der letzten Saison und über die Mannschaftsmeldung für die neue Saison informierte Sportwart Chris Halder. 2019 hat der Verein vier Herrenmannschaften und eine Hobbymannschaft gemeldet. Ein positiver Trend ist auch bei der Mitgliedergewinnung zu verzeichnen, dies berichtet Breitensportwart Stefan Eisele, was auch in den nächsten Jahren weiter fortgesetzt werden soll.

Bei den durchgeführten Wahlen kam es zu folgende Ergebnissen: als zweiter Vorsitzender folgt Günter Zehnpfennig für Arno Demattio. Die anderen zur Wahl stehenden Ämter wie Schriftführerin (Heidi Halder), Sportwart (Chris Halder) und die Beisitzer (Ina Herrmann, Matthias Andelfinger) werden von den aktuellen Amtsinhaber weitergeführt. Änderungen gab es bei den Kassenprüfern, hier folgt Peter Schauer auf Bärbel Lange. Zusätzlich wurde ein dritter Beisitzer, Philipp Bernet, zur Unterstützung gewählt.

Zum Schluss folgte eine besondere Ehrung des ehemaligen ersten Vorsitzenden Peter Isenburg, der für seine langjährige Mitgliedschaft und seinen langen Einsatz für den Verein mit einer Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde.