Musikverein Burgweiler gibt klangvolles Osterkonzert

Am Ostersonntag gab der Musikverein Burgweiler e.V. sein traditionelles Osterkonzert in der Buchbühlhalle in Ostrach. Tische und Stühle blieben dabei nicht leer, kurzerhand mussten die Gastgeber sogar – zur eigenen Freude – noch weitere Tische und Stühle bereitstellen.

Den Auftakt des Konzertabends bestritt die Jugendkapelle „BuDe“, die aus Jugendlichen der Musikvereine Burgweiler und Denkingen besteht. Julia Waimer führte die Zuhörerschaft dabei kurzweilig durch das Programm. Mit „Legacy March“ eröffnete die Juka, unter Leitung von Dirigent Tom Heilmann, das Programm. Es folgten „Summer Night Rock“ und „Smoke on the Water“.

Den zweiten Teil des Konzertes eröffnete der MV Burgweiler unter Leitung von Josef Müller mit „Crazy Little Thing Called Love“. Mit malerischen Beschreibungen zu den Konzertstücken und immer einer kleinen Anekdote zur Kapelle, führte Mona Bauknecht charmant durch den Konzertteil der aktiven Kapelle. Mit „Dublin Pictures“ wurden die Zuhörer auf eine Reise mit nach Irland genommen und danach wurde dem Publikum die Möglichkeit gegeben dem beziehungsweise der Liebsten ein Kompliment zu machen. Hierzu wurde „Perfect“ gespielt. Mit „La Storia“ wurde die Pause eingeläutet.

Auch an diesem Osterkonzert konnte der Musikverein Burgweiler verdiente Musikerinnen und Musiker ehren. Durch die „Corona-Zwangspause“ wurden gleich 18 Musikerinnen und Musiker geehrt. Darunter für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft Mona Bauknecht und Nina Seitz, für 20 Jahre Juliane Bauknecht, Jan Brucker, Jens Brucker, Nadine Geng, Johannes Gnannt, Carmen Graf, Annika Göggel, Christian Moßmann, David Rauch, Nadine Reck, Simon Rößler und Lisa Unger. Josef Grabmann wurde für 30-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt, Ingrid Müller für 40-jährige Zugehörigkeit.

Besondere Ehrungen erhielten Josef Müller für 20-jährige Dirigententätigkeit und eine ganz besondere Ehrung erhielt Hubert Schäfer für 70-jährige aktive Mitgliedschaft. Hierfür wurde er von seinen Musikkameradinnen und -kameraden ordentlich mit Applaus belohnt.

Mit „Allgäu Land“ wurde der zweite Teil des Musikvereins Burgweiler nach der Pause eröffnet. Es ging sehr rhythmisch mit dem Stück zum gleichnamigen Film „Children of Sanchez“ weiter. Fetzige Töne erklangen dann im Stück „A Rock Selection“. Der Konzertabend wurde abschließend mit „Wiener Elan“ beendet.

Vorstand Christian Moßmann bedankte sich bei allen beteiligten Musikerinnen und Musikern sowie bei den Akteuren hinter der Bühne und in der Küche, die zum Gelingen des Konzertabends beigetragen haben. Hoffnungsvoll und voller Zuversicht merkte er an, dass nun ein musikalischer Neuanfang nach der Corona-Pandemie geschaffen wurde und blickte voller Vorfreude in die Sommerzeit mit allen bevorstehenden Auftritten.