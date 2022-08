Motorradfahrerin kommt von Straße ab

Eine 52-jährige Motorradfahrerin wurde bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz nach 8.15 Uhr leicht verletzt. Die 52-Jährige war mit ihrer Maschine auf der K8244 vom Ortskern Einhart in Richtung L 286 unterwegs, als sie am Ende einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. In der Folge überfuhr das Motorrad laut Polizei die abgemähte Wiese und kam auf dem geteerten Verbindungsweg zum Liegen. Dort stürzte die Motorradfahrerin von ihrer Maschine. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 1000 Euro beziffert.