Motorrad prallt auf Kinderfahrrad

Eine Frau und ein Kind haben sich bei einem Unfall am Dienstag auf der Kreisstraße 8250 auf Höhe des Baggersees bei Ostrach leicht verletzt. Ein zehnjähriges Mädchen war gegen 17.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße von Jettkofen in Richtung Repperweiler, eine 55-jährige Motorradfahrerin in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Kurz bevor die Motorradfahrerin auf Höhe des Kindes war, wendete es mit dem Fahrrad unvermittelt auf der Fahrbahn, sodass die Motorradfahrerin trotz Vollbremsung mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad des Fahrrades prallte. Beide Beteiligten stürzten und es entstand ein Sachschaden von rund 3200 Euro.