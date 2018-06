Mit fünf Sinnen durch einen Betrieb

Mit Rundgang und kurzweiligen Informationen will die „Fünf Sinne Tour“ Einblicke in Betriebe geben. Seit Mittwoch gibt es dieses Projekt der Wirtschaftsförderung des Kreises Sigmaringen auch bei der Firma Tegos in Ostrach. Damit hat der Zulieferer der Reisemobilbranche die vierte Sinnestour im Kreis.

Landrätin Stefanie Bürkle merkte in ihrem Grußwort an, dass zwar immer viele Menschen an den Hallen der Firmen im Kreis vorbeiführen, aber kaum wüssten, was dort geschieht. Dies solle die „Fünf Sinne Tour“ ändern, aber mehr sein als eine klassische Betriebsführung. Denn an fünf Stationen können die Teilnehmer jeweils mit einem anderen Sinn auf unterhaltsame Weise etwas über den Betrieb erfahren. „Sie steigern mit der Tour nicht nur ihre Bekanntheit, sondern stärken auch unseren Wirtschaftsstandort“, sagte Bürkle. Denn die Tour solle auch dazu dienen, Fachkräfte auf das Unternehmen aufmerksam zu machen.

Umsatz deutlich gesteigert

Tegos-Geschäftsführer Peter Müller sieht in der Tour ein zentrales Element der Öffentlichkeitsarbeit. Denn ein verschlossener Unternehmer tue sich schwer mit einer Entwicklung. Davon hat Tegos allerdings auch schon einiges geleistet: Laut Müller hat es im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zu Anfang 2016 einen Umsatzanstieg von 93 Prozent gegeben. Das Ziel sind 150 Mitarbeiter und 20 Millionen Euro Umsatz. „Davon sind wir nicht mehr weit entfernt“, sagte Müller. Die Firma Tegos hat sich auf die Herstellung von Türen, Klappen und Schließsystemen für Reisemobile und Wohnwagen spezialisiert. Außerdem gehören Verkabelungen zum Produktportfolio. Hauptkunde ist der Wohnmobilhersteller Dethleffs. Tegos beliefert aber auch direkt Endkunden.

Im Anschluss an die Grußworte machten sich zwei Gruppen auf die Tour. Schon die erste Station „Türen knacken“ veranschaulichte die Bedeutung eine Besonderheit der Tegos-Produkte. „Bis vor fünf Jahren waren die Türen für Reisemobile noch sehr simpel, damit aber auch leicht zu knacken“, sagte Müller. Und tatsächlich lässt sich ein Modell mit nur einem Handgriff mit einem Schraubendreher öffnen. Die eigenen Türen seien mit sicheren Schließsystemen und Zuziehhilfen ausgestattet.

Auch der Gang durch die Kabelkonfektion zeigt die Leistungsstärke des Mittelständlers. 11 000 Kabelbäume entstehen dort pro Jahr. Pro Wohnmobil sind rund 800 Meter Kabel verlegt. Ihr Zahlenwissen können Teilnehmer der Tour an einem Quiz testen. Nicht nur in Zeiten der Fußball-WM eine beachtliche Leistung: Pro Jahr entstehen 10 000 Fliegengitter, welche insgesamt die Fläche von acht Fußballplätzen füllen würden. An der Station Insektenschutz gilt es, verschiedene Geräusche von Insekten zu erraten. Auch die Station Duftinsel demonstriert die Fertigung: Der Würfel ist mit Klappen von Tegos versehen, lässt aber keinen Geruch entweichen. Erst wer sie öffnet, dem weht jeweils ein Hauch überwiegend angenehmer Gerüche entgegen.