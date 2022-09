Ostracher Gewerbeschau zieht viele Besucher an - mit vielen Fotos

Trotz aller Wettervorhersagen bliebt es am Sonntag trocken in Ostrach, als es ab 11 Uhr hieß: „It`s Gewerbe Schautime“.

Im Rahmen von „Ostrach erleben“ war der Auflauf an Besuchern enorm groß, die sich die Kreativität der rund 50 Teilnehmer aus Handwerk, Handel, Gewerbe, Gastronomie aber auch Vereinen und öffentlichen Einrichtungen anschauen wollten.

Firmen geben Einblicke in die Produktion

Trotz eingerichtetem Oldtimer-Shuttlebus war das Parken für Gäste außerhalb Ostrachs eine Herausforderung. Das tat der Stimmung jedoch keinen Abbruch. „Es heißt immer in Ostrach wäre nie was los. Aber die Veranstaltung heute beweist genau das Gegenteil“, sagt eine Besucherin. Die Ostracher Firmen konnten den Besuchern einen Einblick in die Produktion geben oder wie Elmar Müller (rechts) seine Produkte bewerben und verkaufen. Und auch für die jüngeren Besucher gab es unter anderem mit Hüpfburgen, Kinderschminken und Animation ein buntes Programm.