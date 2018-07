Michael Jung ist neuer Pfarrer in Ostrach

Die Geduld der evangelischen Kirchenmitglieder in Ostrach und Wald hat sich ausgezahlt: Nach rund zehnmonatiger Vakanz wird die Pfarrstelle im August wieder besetzt sein. Der Nachfolger von Angelika Hofmann ist Michael Jung. Der 55-Jährige ist derzeit noch in Darmsheim im Dekanat Böblingen.

Die Region hat Jung schon in den 1980er-Jahren kennengelernt. Er verbrachte sein diakonisches Jahr auf dem Ringgenhof in Wilhelmsdorf. „Ich mochte die Landschaft und die Gemeinschaft, die sich aus Menschen aus verschiedenen Regionen zusammensetzt. Das strahlt für mich Vielfalt und Offenheit aus“, sagt Jung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Als die Stelle ausgeschrieben war, hat er sich zunächst die Gemeinde angeschaut, einen Gottesdienst besucht und mit dem Kirchengemeinderat gesprochen. Und schließlich folgte die Bewerbung. „Wenn es mir gelingt, zu der Gemeinde eine gute Beziehung aufzubauen, dann dürfte Ostrach meine letzte Stelle sein“, sagt Jung. Denn er habe noch rund zwölf Jahre zu arbeiten. Da er bereits eine Weile in Darmsheim sei, habe er schon über einen Wechsel nachgedacht und ist zuversichtlich, die richtige Wahl getroffen zu haben.

Ehefrau arbeitet in Wilhelmsdorf

Wenn er im August nach Ostrach zieht, ist auch seine Frau Renate dabei. Die Lehrerin kann beruflich ebenfalls durchstarten. Sie hat eine Stelle im Hoffmannshaus in Wilhelsmdorf. Den Dienst in Ostrach tritt der Pfarrer zum 20. August an. Neben der Gemeindearbeit wird er in Ostrach auch vier Stunden Religionsunterricht am Schulzentrum übernehmen.

Jung stammt aus Heidenheim an der Brenz und hat an der kirchlichen Hochschule in Bethel, Erlangen und Tübingen studiert. Nach dem Abschluss war er unter anderem in Unterböhringen bei Geislingen, in Hermaringen im Kreis Heidenheim und im Stuttgarter Raum tätig. Seit 2011 ist er Pfarrer in Darmsheim. Für den 55-Jährigen war schon gegen Ende der Schulzeit klar, dass er vermutlich Pfarrer werden möchte. „Die Frage nach Gott hat mich schon damals beschäftigt und es ist mir ein Anliegen geworden, an Glaubensthemen dranzubleiben und für andere Menschen da zu sein“, sagt Jung. An dem Beruf schätze er, dass er mit allen Altersgruppen zu tun habe und die Aufgaben eine große Vielfalt mit sich brächten. Seelsorge und Gespräche sind ihm ein großes Anliegen. Daher hat er auch eine Zusatzausbildung für Lebensberatung gemacht. Jungs jetzige Gemeinde hat rund 1600 Mitglieder, in Ostrach und Wald sind es rund 1200. „Das ist eine gute Größe, die mir trotz der großen Fläche ermöglicht, Zeit für die Menschen zu haben“, sagt der Pfarrer.

Klaus Knödler, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, ist erleichtert, dass die Suche nach einem neuen Pfarrer nun beendet ist. „Wir sind sehr glücklich mit Pfarrer Jung, aber die Vakanz wurde auch sehr gut überbrückt und unsere Gemeinde bestens betreut“, sagt Knödler. Aus Sigmaringen hatte es eine Vertretungspfarrerin gegeben und mehrere Prädikanten übernahmen Gottesdienstfeiern. „Die Vielfalt an Predigern hat unsere Gemeinde bereichert. Wir haben Bande zu ihnen geknüpft, die sicher auch Pfarrer Jung mal vertreten können, wenn Bedarf ist“, berichtet Knödler. An Jung schätzt er, dass er ein erfahrener Pfarrer und Seelsorger sei.

Die offizielle Amtseinführung findet am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr in der Christuskirche statt. Die Kirchengemeinde hat bewusst den Nachmittag gewählt, damit auch Kollegen zum Gottesdienst kommen können, die vormittags sonst selber dienstlich eingebunden wären.