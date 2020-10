Mann wird durch Spiegel verletzt

Ein 61-jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch um 10.30 Uhr auf der L 280 verletzt, das teilt die Polizei mit. Zwischen Ostrach und Tafertsweiler berührten sich die Außenspiegel eines Lastkraftwagens und eines Kleinbusses, die in entgegengesetzter Richtung fuhren. Durch den Zusammenstoß prallte ein Spiegel gegen das Fahrerfenster des Fiat Ducato. Dieses zersprang, wodurch sich der Fahrer leichte Schnittverletzungen zuzog. Während am Lastwagen des entgegenkommenden 62-Jährigen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand, wird dieser beim Fiat auf 2000 Euro beziffert. Beide Unfallbeteiligten gaben an, auf ihrer Fahrspur gefahren zu sein. Die Polizei konnte die Schuldfrage nicht abschließend klären.