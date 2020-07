Mann stürzt über drei Meter in Schacht

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein 29-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag gegen 13 Uhr auf einer Baustelle im Hohrain in Ostrach zugezogen. Der Mann war vermutlich aus Unachtsamkeit etwa dreieinhalb Meter tief in einen Schacht gestürzt und hatte sich dabei nicht unerheblich verletzt. Da er alleine auf der Baustelle war, informierte er per Messenger seine Frau, welche daraufhin Nachbarn mobilisierte. Diese kamen vor Ort, kümmerten sich um den 29-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst. Der Mann kam schließlich mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.