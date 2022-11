Mann in Ostrach fährt mit 2,5 Promille Auto

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am Freitag gegen 20.30 Uhr ein auffällig fahrendes Auto im Ortsgebiet gemeldet hat, konnte in der Folge der mutmaßliche Fahrer des Fahrzeugs an der Halteranschrift angetroffen werden.

Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, ergab der Alkotest einen Wert von über 2,5 Promille, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins zur Folge hatte. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.