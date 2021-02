Mann fährt betrunken Laster

Der Fahrer eines Kleinlasters ist am Samstag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, weil er sich betrunken ans Steuer gesetzt hatte. Das teilt die Polizei mit. Gegen 14 Uhr hatten Polizeibeamten den Lasterfahrer in der Pfullendorfer Straße in Ostrach einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Dabei konnten sie beim 35-jährigen Fahrer einen eindeutigen Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein anschließender Alcotest hat laut Polizeibericht einen Wert von umgerechnet 1,54 Promille ergeben. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt. Der polnische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro abgeben.