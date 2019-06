Münchens erster SPD-Oberbürgermeister war aus Ostrach

Was sich am 26. Juni vor 100 Jahren im Münchener Rathaus ereignete, verdient einen besonderen Platz in der Geschichte der Gemeinde Ostrach: der Bürgerssohn Eduard Schmid, von Beruf Schreiner und Glaser, wurde mit absoluter Mehrheit zum ersten SPD-Oberbürgermeister der bayerischen Hauptstadt gewählt. Am 15. Oktober 1861 in Ostrach geboren, zog er bereits 1899 als erster sozialdemokratischer Magistrat in das Münchener Rathaus ein und bewies seine hervorragenden Fähigkeiten als Kommunalpolitiker. Im Jahre 1931 verlieh ihm der Münchener Stadtrat anlässlich seines 70. Geburtstages und in Anerkennung der weit über 30-jährigen Tätigkeit im Dienste der Stadt München das Ehrenbürgerrecht. Das Andenken an ihn wurde durch die Umbenennung der einstigen Frühlingsstraße in Eduard-Schmid-Straße lebendig erhalten. In der Heimatgemeinde erinnert ebenfalls eine nach ihm benannte Straße an den verdienten Bürgerssohn.

Als zwölftes von fünfzehn Kindern, davon zwei aus erster Ehe mit Matthias Schmid, erblickte Eduard Schmid im heutigen Haus Wiest in der Ostracher Hauptstraße das Licht der Welt. Sein Vater Johann war Glasermeister, die Mutter Agnes war eine geborene Metzler. Großvater Franz Xaver Schmid betrieb eine Glaserei in Liggersdorf. Im Elternhaus erlernte er ebenfalls den Beruf als Schreiner und Glaser. Mit Fleiß, Fähigkeit und Idealismus arbeitete er sich vom Handwerksmeister zum Kommunalpolitiker empor.

Im Archiv der Stadt München nimmt die Erinnerung an Eduard Schmid breiten Rum ein. Dort steht unter anderem wörtlich: „Wie so manches Münchener Stadtoberhaupt, so war auch Eduard Schmid kein geborener Münchener. In dem kleinen Jurastädchen Ostrach im ehemaligen Fürstentum Sigmaringen kam er am 15. Oktober 1861 zur Welt. Der intelligente und aufgeweckte Bub lernte zunächst das Kunstschreinerhandwerk und ging dann, wie es damals der Brauch war, für einige Jahre zu Fuß auf die Wanderschaft. Er arbeitete in Österreich, der Schweiz, in Belgien und Holland und fasste mit 26 Jahren in München Fuß, wo er sich selbständig machte. Bald verschrieb er sich der jungen Arbeiterbewegung und war im Deutschen Holzarbeiterverband tätig. Mit dem erworbenen Allgemeinwissen landete er fast zwangsläufig in der Politik und als Redakteur bei der Münchener Post. Seine Stimme wurde schließlich im Münchener Rathaus gehört und mit der Wahl zum Oberbürgermeister bestätigt. Seine Amtszeit stand unter vielen politischen Lasten. Am 9. November 1923 wurde er von einem Schlägerkommando der SA verschleppt und sollte umgebracht werden. Doch das scheiterte der Putsch vor der Feldherrnhalle und so konnte er wieder auf seinen OB-Sessel zurückkehren. Am 30. Dezember 1924 endete seine Amtszeit.“

Er habe die Grundlagen für ein modernes München geschaffen, wurde ihm bei der Verabschiedung bestätigt. Bis zu seinem Tod am 8. Juni 1933 war er hochgeachtetes Mitglied des Stadtrates. Kurz zuvor hatte der „braune Wind“ im Münchener Rathaus zu wehen begonnen. Es mag ihm so manches erspart geblieben sein.