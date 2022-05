Lost Places und Hip-Hop-Nacht

Ein öffentlicher Bildervortrag zum Thema „Geisterstätten/Lost Places“ findet am Freitag, 6. Mai im Obergeschoss des Dorfgemeinschaftshauses Tafertsweiler um 19 Uhr statt. Der Tuttlinger Fotograf und Bestseller-Buchautor Arno Specht wird in einem kurzen Vortrag eine Auswahl seiner beeindruckenden Lost Places Bilder aus Berlin und der ehemaligen DDR zeigen und dabei auch aus seinen Büchern kurze Passagen lesen. Danach soll der Fokus auf einige Lost Places rund um Ostrach gelegt werden. Insbesondere am Beispiel des sich im Dornröschenschlaf befindlichen Wasserpumpwerkes in Eschendorf soll über den richtigen Umgang mit solchen technischen/baulichen Relikten der Vergangenheit diskutiert werden.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Über eine kleine Spende zugunsten von Unicef für die durch Krieg und Hunger bedrohten Kinder der Welt würden sich die Veranstalter aber sehr freuen.

Nachdem die für Ende November 2021 im Rahmen des LEADER Projektes geplante Hip-Hop Nacht abgesagt werden musste, findet diese nun am Freitag, den 6. Mai um 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Tafertsweiler statt.

Am Start ist die Hip-Hop Band DLIA aus Oberschwaben mit Beats, Rhymes & Soul – Hip-Hop für ein gutes Feeling. DLIA („Das Leben ist Art“) wurde im Jahre 2016 gegründet. Im Anschluss an DLIA werden zwei elektronische DJ-Sets den Abend abrunden. Es legen auf DJ JOËL (Downtempo) und DJ PAUL (Psytrance, Goa).

Der Eintritt konnte aufgrund der LEADER Kunst und Kultur Förderung auf 8 Euro beschränkt werden. Über eine kleine Spende in die Unicef-Kasse für die vom Krieg und Hunger in der Welt gebeutelten Kinder würden sich die Veranstalter sehr freuen. Reservierung unter singersongwriterfestival@gmx.de