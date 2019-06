Line Dancer stellen neuen Weltrekord auf

Die Tanzgruppe „Rosi’s Line Dancer Wild Country Ostrach“ hat aktiv zum Weltrekord des höchst gelegenen Country Dance in Zell am See beim Alp Festival in Österreich beigetragen. Die 33 Tänzerinnen und Tänzer haben alle eine Urkunde und die Begeisterung des Erfolgs mit nach Hause gebracht.

Die Line-Dancer-Gruppe gibt es seit 2014. Inzwischen sind es 75 Mitglieder. Jedes Jahr wird auf ein Highlight, das alle motiviert, hingearbeitet. In diesem Jahr war es etwas ganz Besonderes und wird allen in Erinnerung bleiben. „Ich bin sehr stolz auf die Gruppe, die mit hoher Disziplin und viel Freude auf der Staumauer des Mooserboden-Stausees getanzt hat“, lobt Line Dance-Lehrerin Rosi Klockner. Auf dieser Staumauer haben sich in 2036 Meter Höhe 958 Tänzerinnen und Tänzer getroffen und miteinander drei Lieder getanzt. Damit wurde der Rekord vom Vorjahr gebrochen; 2018 waren es 708 Tänzer gewesen.

„Das kann man nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist“, schwärmt Heidi Stark aus Rulfingen, die mit dabei war. Es sei schönstes Wetter gewesen. Hoch oben lag auf den Bergen noch Schnee. Die Farbe des Stausee-Wassers sei wunderbar gewesen. „Wir haben alle gejubelt, als verkündet wurde, dass wir den Rekord gebrochen haben“, sagt sie.

Line Dance ist eine Tanz-Art, die aus den USA kommt. Auf Country-Musik tanzen alle Tänzerinnen in Reihen, vor- und nebeneinander. „Da braucht man keinen Partner. Gemeinsam wird die Choreografie einstudiert und dann können alle miteinander tanzen“, erklärt Lehrerin Rosi Klockner. Die regelmäßige Teilnahme an den Tanzstunden sei deshalb unerlässlich. Dies schweiße die Gruppe zusammen, berichtete Rosi Klockner. Inzwischen hat sie weitere Gruppen gegründet: in Altshausen, Hohentengen und Tafertsweiler. „Wir können über 100 Choreografien. Bei Rosi macht es so viel Spaß, da lernt es jeder“, sagt Heidi Stark. Ein Vierteljahr lang hat die Gruppe die drei vorgegebene Lieder und ihre Choreografien einstudiert. Es wurde intensiv geübt, damit bei dem Auftritt in den Bergen alles perfekt klappt.

Zwei Tage hat die Gruppe in Kaprun verbracht. Vor der Pension haben die Tänzer nochmal geprobt. Alle trugen, wie von den Veranstaltern vorgegeben, Cowboy-Stiefel, Jeans und Hut. In der Ostracher Tanzgruppe tragen alle das gleiche Hemd mit dem Vereinslogo. Dann ging es mit dem Bus hinauf zum Stausee. Die Fahrt über die engen Kurven und durch die engen Tunnels war an sich schon toll.

Die Kulisse hoch oben war noch spektakulärer: rundum Berge, Abgründe und wilde Natur. Die Gruppe nahm mit allen anderen Gruppen auf der 500 Meter langen Staumauer ihren Platz ein. Durchsagen kündeten die Tänze an. Dann lief die Musik und alle 958 Tänzerinnen und Tänzer tanzten die drei einstudierten Lieder. Es sei ein wunderbarer Gleichklang gewesen, berichtet die begeisterte Line Dancerin Heidi Stark. Über das Geschehen flog eine Drohne, um das Ereignis festzuhalten. Die vielen Proben haben sich für dieses Erlebnis gelohnt, sagt Heidi Stark begeistert.

In Kaprun gab es noch einen Umzug, an dem alle Tanzgruppen teilnahmen. Sie defilierten und an drei Stationen tanzte jede Gruppe. Es sei eine riesige Schau gewesen. Anschließen ging es ins Festzelt, wo nochmal sehr viel getanzt wurde. Es sei wunderbar mit so vielen Leuten zusammen dieselben Schritte zu tanzen. „Das Wochenende war grandios“, fasst Heidi Stark die Eindrücke zusammen.