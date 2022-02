Leonardo Reithinger ist Schulsieger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Reinhold-Frank-Schulzentrum Ostrachtal hat zum wiederholten Male seine besten Vorleser gekürt: Leonardo Reithinger mit „Harry Potter, Kammer des Schreckens“ von J. K. Rowling, Paula Rajkovic mit „Karlas ziemlich fabelhafter Glücksplan“ von Alexandra Maxeiner, Julia Kienle mit „Ricki, Maja und das Ponyfest“ von Ina Brandt und Melina Paul mit „Lilly und die magischen Schuhe“ von Usch Luhn konnten sich im Klassenentscheid klar an die Spitze der sechsten Jahrgangsstufe setzen. Im Dezember stellten die vier in ihrer Lerngruppe ihre selbst ausgesuchten Jugendbücher vor. Vorgabe des Wettbewerbs – initiiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels – ist unter anderem eine Lesezeit von drei Minuten. Die Textstellen dürfen sich die Kinder dabei selbst aussuchen. Im Januar 2022 fand der Schulentscheid statt, bei dem der Schulsieger ermittelt wurde. Dabei mussten sich die vier der schulinternen Jury, bestehend aus den Deutschlehrer*innen Frau Bese, Frau Keller und der Schulleiterin Frau Hertle stellen. Den ihnen vorgelegten Fremdtext lasen alle vier mit Bravour vor. Letztlich hatte Leonardo Reithinger in der Bewertung die Nase vorn.

Alle vier Vorleser erhielten eine Urkunde des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und einen von der Schule gestifteten Büchergutschein für die Ostracher Buchhandlung.

Leonardo nimmt nun als Vertreter des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal am Regionalentscheid teil.