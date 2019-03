Leitpfosten beim Ausweichen überfahren

Sachschaden ist am Samstag bei einem Unfall während eines Überholvorgangs bei Bernweiler entstanden.

Ein 50-jähriger Pkw-Lenker befuhr laut Polizei gegen 18 Uhr die Straße aus Richtung Einhart kommend in Richtung Landesstraße und setzte in einer übersichtlichen Linkskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Busses an. Da der Bus aufgrund seiner Fahrzeugabmessungen in der Kurve zwangsläufig in Richtung Fahrbahnmitte kam, wich der 50-Jährige in Richtung des linken Fahrbahnrandes aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten und ein Stationierungszeichen. Es entstand Sachschaden sowohl an den Verkehrseinrichtungen als auch am Pkw des 50-Jährigen.