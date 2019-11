Lehrling des Monats arbeitet in Ostrach

Alexander Löffler aus Ostrach ist durch die Handwerks-kammer Reutlingen als „Lehrling des Monats“ ausgezeichnet worden. Er ist beim Autohaus Bauknecht in Ostrach im vierten Lehrjahr und macht eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker.

Harald Walker, Vizepräsident der Handwerkskammer, beglückwünschte Löffler und den Betrieb zu dieser Leistung. Er überreichte die Ehrenurkunden und dem „Lehrling des Monats“ einen Werkzeugkoffer und ein Geldgeschenk. Walker weist darauf hin, dass der Betrieb immer ein gehöriges Stück zu guter Ausbildung mit beitrage. Die Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“, so Walker weiter, solle aber auch „ein Ansporn für andere sein, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen.“

Alexander Löffler hat sich schon als Kind nahezu ausschließlich für Autos interessiert: Von klein an zeichnete er Bilder. Ganz schnell beherrschte er es, die Autos am Motorengeräusch zu erkennen.

Kfz-Techniker-Meister Harald Bauknecht kennt den Jungen aus der Nachbarschaft schon von klein an und wusste von seiner Leidenschaft. Als Gymnasiast in der neunten Klasse entschied sich Löffler, ein Praktikum im Autohaus Bauknecht zu machen. Letztendlich war das für ihn ausschlaggebend, das Gymnasium mit der mittleren Reife nach der zehnten Klasse zu verlassen und sich beruflich ganz dem Auto zu verschreiben. Er begann seine Lehre im Autoahaus Bauknecht.

Der Firmeninhaber beschreibt Löffler als „zuverlässig und wissbegierig.“ Nicht nur technisches Verständnis, sondern auch handwerkliches Geschick zeichnen ihn aus, er habe die große Begabung zum selbstständigen Arbeiten. Auch bei kniffligen Aufgaben könne man sich auf ihn verlassen. Löffler sei mit Ehrgeiz, Engagement und Spaß bei der Arbeit. In der überbetrieblichen Ausbildung in der Berufsschule zeige sich dies an den Noten und auch bei der Zwischenprüfung. Bei Löffler sei die eins vor dem Komma die Regel. Bereits hier habe er für diese Leistungen schon einen Preis erhalten. Löffler sagt über seinen Alltag: „Die Anforderungen sind vielseitig. Man weiß nie, was kommt“. Das breite Spektrum an Aufgaben in der Werkstatt, die stetige Weiterentwicklung der Technologie in den Autos werde umfangreicher und biete dadurch eine besondere Herausforderung. Das mache diesen Beruf so attraktiv. Löffler habe seinen Traumberuf gefunden.

Im Augenblick absolviert er seine Prüfungen und im kommenden Jahr beginnt die Weiterbildung zum Servicetechniker. Bereits beschlossenes Ziel sei die Meisterschule und die Meisterprüfung. Derzeit ist er als Ausbildungsbotschafter an Schulen unterwegs. Diese Aufgabe habe er gerne übernommen, so Löffler. „Mir ist es wichtig, dass Schüler wissen, dass in der Kfz-Werkstatt nicht nur geschraubt wird, sondern dass es sich um eine anspruchsvolle handwerkliche Ausbildung handelt, die viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“ Seine weitere Zukunft sieht er in seinem Autohaus Bauknecht, einem Familienbetrieb in zweiter Generation.