„Last-Minute-Teams“ stehen im Finale

Die beiden „Last-Minute-Teams“, die in letzter Minute auf den Turnierzug aufgesprungen sind, treffen im Finale der 40. Auflage des Juniorenfußballturniers in Ostrach um den Yokohama-Cup aufeinander. Nachdem Vaud im Elfmeterschießen im ersten Halbfinale Wien ausschaltete, besiegte im zweiten Semifinale der FK Pilsen überraschend den VfB Stuttgart mit 3:1 (3:1).

„Eigentlich wollten wir den FK Pilsen, nachdem sie so kurzfristig für Hertha BSC Berlin eingesprungen sind, zum Dank fürs nächste Jahr einladen und quasi eine Wildcard geben, aber jetzt haben sie sich durch ihre Finalteilnahme qualifiziert“, sagte Turniermanager Andreas Barth nach dem Schlusspfiff des zweiten Halbfinales am Sonntagabend. Die Pilsener siegten am Ende verdient gegen die Stuttgarter, die kein Mittel gegen die glänzend organisierte tschechische Mannschaft fanden. Den besseren Start erwischte der VfB Stuttgart. Erster Angriff, Flanke von rechts, Stuttgarts Moritz Kuhn köpft zum 1:0 ein (2.). Danach eine weitere Offensivaktion der Stuttgarter, doch Pilsens Torwart Mandous pariert den Freistoß (5.). Nun wehren sich die Tschechen, wachen auf. Beranek kommt ungehindert von rechts zum Flanke, in der Mitte lauert Kucel, der ungehindert einschießt: 1:1 (9.). Der VfB Stuttgart versucht es vor allem mit langen Bällen, hat damit aber keinen Erfolg. Pilsen dagegen kombiniert geschickt und frech. Ein Freistoß von Beranek findet Stefl, der ungehindert einköpft. 2:1 für Pilsen (13.). Und, getreu des Namens Viktoria, legt Pilsen nach und schockt den VfB Stuttgart wohl endgültig. Von der Eckfahne findet eine Flanke Krmencik, der VfB-Torwart Wieszt keine Chance lässt: 2:1 (16.).

16.05 Uhr startet Finale

Nach der Pause ist der VfB heiß, das Trainerduo Gehrmann/Baierl hat ganze Arbeit geleistet, der VfB Stuttgart drängt die Tschechen in deren Hälfte, die aber mit Kontern gefährlich bleiben. Pilsen muss auf der Linie klären (32.), dann pfeift ein Schuss des VfB Stuttgart, der inzwischen dreimal ausgewechselt hat und alles probiert, knapp am Tor vorbei (34.). Pilsen kontert weiter. Torhüter Wieszt ist es zu verdanken, dass es bei der 1:3-Niederlage bleibt. Am Ende ein verdienter Sieg für den Gast aus Tschechien, der damit – wie das Team Vaud – bei seiner ersten Teilnahme auf Anhieb ins Finale vordringt.

Am Pfingstmontag treffen im Finale um 16.05 Uhr nun der FK Pilsen und das Team Vaud, der Zusammenschluss aus den Vereinen um den Genfer See unter der Federführung von Lausanne Sports aufeinander. Los geht’s am Montag um 10.45 Uhr mit der Partie Kaiserslauterns gegen Kopenhagen im Spiel um Platz sieben, ab 11.50 Uhr spielen im Spiel um Platz fünf Bechem Chelsea und der VfL Bochum. Nach dem Einlagespiel der D-Junioren des FC Ostrach und des FV Weithart (13 Uhr), der Pressekonferenz mit den Halbfinalteilnehmern (14 Uhr), und dem Spiel um Platz drei zwischen Rapid Wien und dem VfB Stuttgart (15 Uhr), wird das Finale ausgetragen.