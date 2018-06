Land unter in Ostrach: Unwetter überschwemmt Straßen und Keller

Es war kurz, aber umso heftiger: Beim Unwetter am Mittwochabend ist Ostrach besonders betroffen gewesen. Keller voller Wasser, überflutete Straßen, sogar Räume der Buchbühlhalle blieben nicht unverschont – die Freiwillige Feuerwehr musste zu mehr als 30 Einsatzstellen ausrücken.

Die Schachtdeckel wurden herausgenommen, um den Wassermengen Herr zu werden. Überall lag Hagel herum, Gärten wurden zerstört, Äste brachen ab.

Andrea Schwarz und Hund Sammy. (Foto: dpa)

Einen spektakulären Einsatz gab es auf der Höhe des Kieswerks Müller kurz vor dem Kreisverkehr. Dort steckte eine Fahrerin auf dem Heimweg nach Schwenningen bei Stetten am kalten Markt in ihrem Auto fest. „Das Wasser stand etwa 60 Zentimeter hoch“, sagte Andrea Schwarz, die keinen anderen Ausweg mehr fand, als die Feuerwehr zu alarmieren. Die Feuerwehr befreite die Frau aus dem Fenster ins Freie und brachte auch ihren kleinen Hund in Sicherheit.

Andrea Schwarz ließ ihr nicht mehr fahrbereites Auto stehen und ließ sich abholen. Unbeeindruckt dessen fand die Generalprobe des Freilufttheaters statt, nach dem das Wetter sich verzog.

