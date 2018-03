Löschgruppen arbeiten zusammen

„Bei dieser Wehr läuft alles Hand in Hand“. Mit dieser Feststellung hat Rudolf Birkhofer, Ortsvorsteher von Kalkreute-Spöck, bei der Hauptversammlung der Löschgruppe Burgweiler der Feuerwehr Ostrach sein Grußwort begonnen.

Ähnlich äußerte sich auch Löschgruppenführer Kurt Blasser von der Löschgruppe Kalkreute, die sich voraussichtlich noch in diesem Jahr in die Wehr Burgweiler eingliedern wird. „Wir zweifeln nicht an einem geordneten Übergang.“ Diesen Akt hat die Löschgruppe Spöck bereits vollzogen. Die Stärke der Burgweiler Wehr zählt nach vier Eintritten 36 aktive Wehrmänner und zwei Wehrfrauen und elf Jugendfeuerwehrleute. Nachwuchssorgen gibt es also nicht und insbesondere deshalb vernahm man beim Abteilungskommandanten Alfred Götz bei seinem Jahresbericht ein zufriedenes Gesicht.

Aus- und Weiterbildung nahmen auch im Berichtsjahr 2017 vorrangige Plätze ein. So fanden 18 Proben statt, einige gemeinsam mit den Nachbarwehren Illmensee, Pfullendorf und Wilhelmsdorf. Gemeinsam mit Feuerwehr und DRK Wilhelmsdorf wurden zwei Besucher von der obersten Plattform des Bannwaldturmes gerettet. An der Atemschutzstrecke in Sigmaringen nahmen sechs Aktive teil. Ein Mitglied durchstand den Brandcontainer, zwei bestanden den Atemschutzlehrgang, zwei den Funklehrgang und zwei den Truppführerlehrgang. Die Wehr war für elf vielseitige Einsätze gerüstet. Ein ganz neues Bild bot die Hauptversammlung deshalb, weil alle aktiven Mitglieder in neuen Uniformen erschienen, die die Gemeinde Ostrach für die Gesamtwehr angeschafft hat. Umfangreich berichtete Alfred Götz über Anlässe der Kameradschaftspflege in der Wehr und über die Dreiländergrenzen hinaus. Nach dem Bericht von Jugendleiterin Daniela Tröndle-Jahr ließ Schriftführer Rainer Lutz das Feuerwehrjahr Revue passieren, während Joachim Metzler einen Kassenverlust zugeben musste, der nach Ansicht des Kassiers das Finanzpolster kaum berührt.

Ehrungen und Beförderungen wird es bei der Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Ostrach am 20. April geben. Im Voraus gab es Dankgeschenke an Egon Kaltenbach für vierzig Jahre als Ausschussmitglied und für Roland Hiestand und Gerhard Keller für je zwanzig Jahre. Neu gewählt wurden in den Ausschuss Edwin König, Franz Greinacher, Edgar Müller, Markus Schatz, Tanja Kaltenbach und Marc Schwarz. Über aktuelle Fragen informierte Gesamtkommandant Eugen Kieferle, unter anderem über die neu eingeführte Ehrung für 15-jähige aktive Dienstzeit und die neue Feuerwehrsatzung der Gemeinde Ostrach. Ortsvorsteher Wolfgang Richter dankte der Wehr für ihre Dienstbereitschaft und kündigte Bauarbeiten zur Neueindeckung des Feuerwehrheimes im zeitigen Frühjahr an.