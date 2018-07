Konzept und Ambiente haben Regina Moser überzeugt

Mit Regina Moser hat eine wahre Frohnatur die Restaurantleitung in „Schmid’s Auszeit“ in Ostrach übernommen. Die 52-Jährige zählt nicht nur alles rund ums Restaurant zu ihren Aufgaben, sondern auch den Kontakt zu den Gästen. „Die mögen eine direkte Ansprache und eine lockere Atmosphäre“, lautet Mosers Erfahrung.

Neben netten Gesprächen ist Käse eine weitere Leidenschaft von Moser. Seit einem Vierteljahrhundert sammelt sie Erfahrungen in der Käseproduktion. Rund vier Jahre hatte sie ein eigenes Käsegeschäft in Überlingen mit Café und Mittagstisch. Bis sie den Laden 2016 schließen musste. Ein Nachbar hatte wegen Käsegeruchs gegen den Mietvertrag geklagt und Recht bekommen. „Da habe ich mein Leben auf zwei Koffer reduziert und mich auf Tour gemacht“, erinnert sich Moser. Arbeit fand sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in England. Dort begegnete sie in Oxford sogar Charles und Camilla, die sich aus ihrem Sortiment einen Schafskäse mit Rosmarinmantel aussuchten.

Zuletzt war Regina Moser in Köln beschäftigt, als sie die Stellenanzeige für die Restaurantleitung in der „Auszeit“ entdeckte und sich sofort bei der Eigentümerfamilie Schmid bewarb. Das Restaurant kannte sie schon aus Besuchen dort und so war sie von Konzept und Ambiente ganz begeistert. Anfang Juni hat Moser ihre Stelle in Ostrach angetreten. „Ich fühle mich richtig angekommen. Nach 25 Jahren Selbstständigkeit war es gar nicht so einfach, etwas zu finden, mit dem ich mich wieder so identifizieren kann“, sagt Moser. Auch außerhalb der Öffnungszeiten der „Auszeit“ ist sie heimisch geworden und wohnt in Laubbach.

An ihrer neuen Stelle gefällt ihr auch, dass sie sich mit Erfahrung und Ideen einbringen kann. „In meinem früheren Laden gab es Fondue-Abende, die sehr beliebt waren. Dies wird es nun eventuell auch hier geben“, sagt Moser. Gesucht wird auch noch Personal für den Service.

Die „Auszeit“ in Ostrach gibt es mittlerweile seit rund vier Jahren. „Von Anfang an haben wir wert auf Regionalität der Produkte gelegt. Das schätzen die Kunden sehr“, sagt Karl Schmid, Inhaber der „Auszeit“. Auf der Speisekarte finden sich auch immer aktuelle Trends und kreative Ideen rund um die Küche wieder. Daher gibt es bald Wild, unter anderem nach Sushi-Art. „Wir haben überregional einen guten Ruf und sind mit der Entwicklung des Restaurants sehr zufrieden“, sagt Schmid.