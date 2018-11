Kloster Habsthal stimmt Besucher auf den Advent ein

Der Klosterladen in Habsthal widmet seinen nächsten Thementag dem Advent. Am Samstag, 24. November, ist von 10 bis 17 Uhr nicht nur der Klosterladen geöffnet, sondern es gibt auch eine Krippen- und Tapisserie-Ausstellung im Kreuzgang.

Eigentlich hätte am kommenden Samstag wieder der Adventsmarkt im Kloster stattfinden sollen. Der Vorstand des Fördervereines Kloster Habsthal hatte aber beschlossen, dass er ausfällt, da der Aufwand für den Auf- und Abbau der Markthütten und der Räume im Kloster von den Helfern des Fördervereines in diesem Jahr nicht erbracht werden konnte. „Um aber trotzdem etwas für Besucher anzubieten, gibt es in diesem Jahr den Thementag“, sagt Hildegard Igel. Von der Webmeisterin stammen die Gobelin-, Kelim- und Knüpfteppiche, zum Teil mit christlichen Motiven, die den Kreuzgang schmücken. Sie hat auch einen Teil ihrer Krippensammlung im Kloster aufgestellt. Darunter sind Figuren aus Togo und Mexiko, aber auch von Igel gefertigte Krippen. Eine davon hat sie aufwendig von Hand gewebt. Auch das Garn für ihre Webarbeiten spinnt und färbt sie selber. Am Samstag zeigt sie den Besuchern die Verarbeitung der Wolle, und wer möchte, darf es auch selber mal probieren.

Die Ausstellung wird von einer Cellistin musikalisch begleitet. Es werden individuelle Töpferware, adventliche Floristik, Geschenke und Kerzen der Werkstätten Hermannsberg verkauft. Im Weingewölbe lagern die Weine der Klosterkellerei Muri-Gries und im Klosterladen werden klostereigene Produkte, Bücher und Karten angeboten. Die Kaffeestube im Buchmarkt lädt zum Verweilen ein.