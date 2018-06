Klepperlesgarde zog einst durch Ostrach

Laut und farbig ist die Fasnacht; die Buntheit kennt kaum Grenzen und schon gar nicht die Stimmung. Die Fasnachtsmacher in Städten und Gemeinden besinnen sich des Brauchtums und forschen nach dessen Alter. Und da bleibt oft die Geschichte die Antwort schuldig.

Alemannisch, römisch, germanisch oder gar christlich? Oder hat es das Brauchtum gar mit der Natur und ihren Jahreszeiten zu tun? Symbolfiguren gab es jedenfalls nur an wenigen Orten; die Verdrehtheit der Zeit wurde durch Verdecken des „wahren Gesichtes“ und durch das Anlegen oft geflickter Kleider dargestellt. Oft ging das den oberen Herrschaften zu weit und sie erließen Bestimmungen und gar Verbote. Die Menschen in der Ostracher Region waren Untertanen des Klosters Salem und auf die Güte und Milde dessen Äbte angewiesen. Unter dem Krummstab war allerdings gut zu leben.

Die erste Erwähnung der Fasnet in Ostrach beweist eine Urkunde, vom 14. Januar 1736 dokumentiert. Ein Antrag des Pfarrers auf Bewilligung des Auftritts von Spielleuten, weil diese sonst nach Auswärts gehen und das Geld zum Schaden der Wirte aus der Herrschaft Ostrach hinaustragen, hatte Erfolg. „Es wurde in Gnaden erlaubt“, heißt es in der Chronik. Mit Fug und Recht bestehen die Ostracher Narren, heute „Bauzemeckzunft“, auf diesem Datum als Geburtsjahr der Fasnet. Eines aber ist sicher: Es war eine Zeit des Auf und Ab und im19. und 20. Jahrhundert waren es insbesondere die Kriege, die zu Pausen drängten. Doch die Idee blieb erhalten. 1924 war es Pfarrer Hafner, der in seiner Predigt am Fanachtssonntag die Gläubigen aufforderte, die Fasnet aufleben zu lassen. Der Durchbruch gelang anno 1950, als Max Schmitt einen Elferrat gründete und als Originalmasken den „Bauzemeck“ und die „Riedhexe“ ins Leben rief. Auch die späteren Figuren „Seerose“ und „Blätzle“ haben in Farbe und Gesicht ihren Ursprung im Ried.

Doch wer die Närrische Chronik genau verfolgt, findet da einen Ausdruck und der heißt „Klepperlesgarde wiedergegründet“ und das heißt, dass diese keine Neuerfindung war. Recherchen haben ergeben, dass auch diese närrische, krachversprühende Gruppe nicht aus der Luft gegriffen war, sondern im örtlichen Küferhandwerk, andernorts Kübler genannt, ihren Ursprung hatte. Hier wurden aus Dauben die Kübel hergestellt, die von den Musikanten mit dem Boden nach oben getragen wurden und mit Schlägeln im Marschrhythmus die Umzüge anführten und für närrischen Klamauk sorgten.

Das Kommando über die 1950, zeitgleich mit der Bauzemeckzunft, in Ostrach gegründeten Klepperlesgarde hatte bei Umzügen und bei Saalveranstaltungen als Tambourmajorin die Mesnerstochter Helene Wäscher. Musikalisch begleitet wurde die junge Gruppe von den Handharmonikaspielern Holerieth und Beppler. Die Gardesoldaten mit Dreispitz, weißer Bluse und rotem Rock, ausschließlich junge Mädchen, fanden viel Zustimmung, unter anderem bei Umzügen in Stockach und Radolfzell. Das Kleppern übertönte allerdings die Musik und das gefiel dem Zunftmeister Hubert Missel nicht und er gründete 1970 den Fanfarenzug, was das Ende der historischen Klepperlesgarde bedeutete.