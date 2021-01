Kleinlaster kommt von der Straße ab

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 5000 Euro ist es am Montagmorgen gegen 6 Uhr auf der Landesstraße 286 bei Ostrach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war der 22-jährige Fahrer eines Kleinlasters von der Sigmaringer Straße kommend in den Kreisverkehr mit der L 286 eingefahren und dabei mit den linken Rädern gegen den Bordstein des Innenkreises geraten. Der junge Mann fuhr daraufhin geradeaus, kam nach der Ausfahrt in Richtung Altshausen nach rechts von der Straße ab, wo das Fahrzeug eine Böschung hinunterfuhr und in einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam.