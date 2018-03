Kirchengemeinde Ostrachtal hat seit 25 Jahren Beziehungen nach Peru

Auf eine 25-jährige Partnerschaft mit Cajamarcara in Peru hat die Kirchengemeinde Ostrachtal am vergangenen Sonntag feierlich zurückgeblickt. Um 9.30 Uhr fand ein Jubiläumsgottesdienst in der Pfarrkirche St. Pankratius in Ostrach statt, bei der auch die Gitarrengruppe „Griffbrett“ ihren Einsatz hatte.

Während des Gottesdienstes war ein Kreppband, geflochten aus den Farben Deutschlands und Peru, das zu einem Herz gelegt wurde, ein besonderes Augenmerk. Es wurde aus 24 Einzelteilen zusammengeknüpft sowie einem 25. Glied im Anschluss, welches symbolisch als Verbindungsglied zum Knüpfen weiterer Verbindungen verstanden wurde. Anton Strobel, Vorsitzender des Peru-Teams Ostrach, gab währenddessen allen Anwesenden einen kurzen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen 25 Jahre Partnerschaft.

Im Anschluss konnten die Gäste im Pfarrheim bei einem Sektempfang mit anschließendem Mittagessen sowie Kaffee, Kuchen und insbesondere der Peru-Torte die vergangenen 25 Jahre unter anderem mit einer Bildpräsentation noch einmal Revue passieren lassen. Padre Victorino aus Peru wollte zu diesem Anlass extra nach Ostrach kommen, musste jedoch kurzfristig wegen eines Trauerfalls in der Familie absagen. Allerdings gab er in seiner Pfarrgemeinde Nuestra Senora de Guadalupe zu diesem Anlass ebenfalls einen festlichen Gottesdienst.

„Ein Blick über den Kirchturm hinaus, ist immer wichtig“, sagte Pfarrer Meinrad Huber. „Kirche ist nicht nur in Ostrach, sondern eben auch auf anderen Orten der Welt, wie beispielsweise Peru. Früher war eine Patenschaft hauptsächlich mit Spenden verbunden, heute gibt es glücklicherweise auch andere Punkte.“ Im kommenden Jahr plant der Pfarrer darüber hinaus, mit einigen Mitgliedern der Pfarrgemeinde nach Peru zu fliegen. In seiner Ansprache an die Gäste las er außerdem einen übersetzten Brief des Pfarrers Victorino und dessen grüßenden Worten vor.

Aber auch von der weltlichen Seite gab es an diesem Tag Unterstützung: Bürgermeister Christoph Schulz gratulierte zum 25-jährigen Jubiläum mit einer Spende der Gemeinde in Höhe von 250 Euro, die den Menschen in Peru zu Gute kommen sollen und bedankte sich bei dem besonderen Engagement, das die Mitglieder des Peru-Teams aufbringen.