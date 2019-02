Kirchenchor Einhart stellt sich neu auf

Der Kirchenchor Einhart hat eine neue Vorsitzende: Tanja Müller-Schlotterer wird von nun an den Verein leiten. Nach 17 Jahren gibt Carla Birkenmeyer den Vorsitz ab. Die Sänger verabschiedeten sie mit einem stehenden und langanhaltenden Applaus.

Es gab viele Worte des Dankes und der Würdigung für die lange und gute Amtszeit von Birkenmeyer. In der Jahresversammlung im Einharter Bürgerhaus wurde deutlich: Der Kirchenchor ist von hohem Engagement und gutem Zusammenhalt geprägt. Chorleiterin Stefany Wohlfahrt erklärte, dass Singen mehr sei: „Wir haben eine spirituelle Aufgabe. Wir kommen zum Glauben auch durch die Musik. Was zählt, ist die Tiefe, die in der Komposition liegt, egal ob sie historisch oder zeitgenössisch ist.“

Acht kirchliche Auftritte

In ihrem letzten Jahresrückblick berichtete Vorsitzende Carla Birkenmeyer von den vielen Aktivitäten des vergangenen Jahres. 43 Proben, acht kirchliche Auftritte und zwei weltliche. Anspruchsvolles Singen und schönes Beisammensein finden statt. Der Einharter Kirchenchor hat 44 Mitglieder, Ein Teil davon ist aus dem Ostrachtal und ein anderer aus den umliegenden Gemeinden. Birkenmeyer dankte den Sängern, die weite Fahrwege in Kauf nehmen, um regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Der Chor sei offen für neue Mitglieder, jeder Sänger sei willkommen. In ihrem Kassenbericht legte Hildegard Steinhart ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr vor. Die Kassenprüferinnen Martha Frick und Renate Strobel attestierten eine gute Kassenführung. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet.

Die Vorsitzende verabschiedete sich von der Vorstandschaft mit vielen Worten des Dankes. Sie dankte auch der Chorleiterin Stefany Wohlfahrt für 17 Jahre Vertrauen. Es sei eine lebendige Zeit gewesen. Sie wünschte einen guten Start mit der neuen Vorstandschaft. Chorleiterin Wohlfahrt bedankte sich ebenfalls: „Wir hatten eine turbulente gute Zeit. Wir haben viel geschultert.“ Sie würdigte die Leistung: 17 mal Adventssingen, 17 mal Chorwochenende in Heiligkreuztal, alle Geburtstage und Jubiläen, immer habe die Vorsitzende zuverlässig ihre Aufgaben erledigt. Immer habe sie die Wünsche des Chors aufgenommen und mit ruhiger Hand alles gemacht. Wohlfahrt überreichte einen Blumenstrauß. Alle Sänger standen spontan auf und dankten mit reichlich Applaus.

Chorleiterin Stefany Wohlfahrt dankte auch dem Chor und versprach weiterhin die Leiterin zu bleiben, bis eine gute Nachfolge gefunden worden ist. „Machen wir weiter so. Und bringen Sie neue Mitglieder mit“, sagte sie. Sie wünschte Frieden im Chor, im Dorf, in der Welt.

Pfarrer Meinrad Huber lobte das große Engagement des Chors und dankte mit der Geschichte eines Gauklers, der tanzend und springend Gott lobte. „Jeder soll Gott loben mit dem was er kann“, sagte er. Die Chorgemeinschaft halte fest zusammen, stellte er fest. „Es ist der Frieden, der euch zusammenhält“, sagte er. Ortsvorsteher Alois Müller dankte ebenfalls für den großen Einsatz im Ort. Er dankte der scheidenden Vorsitzenden für die 17 Jahre gute Arbeit. „Es ist ein Einschnitt für einen Verein, wenn eine neue Führung kommt“, sagte er. Auch dankte er den auswärtigen Sängern, die weite Wege auf sich nehmen.

Ortsvorsteher Alois Müller leitete die Wahlen. Die neue Vorsitzende Tanja Müller-Schlotterer wurde geheim gewählt. Die Wahl fiel einstimmig aus, was mit jubelndem Applaus gewürdigt wurde. Sie dankte und versprach nach bestem Wissen und Gewissen den Chor zu führen. Zweite Vorsitzende wurde Monika Frick und löst Paul Endriss ab. Kassiererin Hildegard Steinhart wurde in ihr Amt bestätigt. Der neue Schriftführer ist Willi Wrabetz, er löst Cornelia Wetzel ab. Die sechs Beisitzer sind: Karina Halder, Lioba Schulz, Martina Scheike, Willi Wrabbetz und Sam Frey.