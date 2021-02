Auf dem Chefarztsessel in der Unfallchirurgie und Orthopädie des Sigmaringer Krankenhauses gibt es einen Wechsel: Dr. Ernst-Wilhelm Bräuchle verlässt die Abteilung zum Monatsende. Unfreiwillig, wie er in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Der 67-Jährige hätte seinen Vertrag am liebsten noch einmal verlängert.

Ich hätte leicht noch fünf Jahre weitermachen können.

Chefarzt Dr. Ernst-Wilhelm Bräuchle

Einer der dienstältesten Chefärzte des Sigmaringer Krankenhauses gibt sich trotz seiner 67 ...