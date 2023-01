Kein Netz über mehrere Wochen: Geduldsprobe für Vodafone-Kunden

Vodafone-Kunden in Ostrach und einigen Teilorten sind bereits seit Mitte Dezember nicht mehr erreichbar. Der Grund: Es gibt weder Mobilfunknetz noch Internet – und das wird wohl auch noch einige Wochen so bleiben, teilt nun Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef vom Dienst der Pressestelle von Vodafone Deutschland auf Nachfrage mit.

Vodafone hat seit dem 14. Dezember 2022 eine lokale Einschränkung in seinem Mobilfunknetz in Ostrach, schreibt Petendorf. Ursache für den Ausfall sei der Wegfall der einzigen örtlichen Mobilfunkstation. Diese befand sich in der Nähe des Bahnhofes Ostrach und musste planmäßig zum 14. Dezember außer Betrieb genommen und geräumt werden.

Totalausfall lässt sich nicht vermeiden

„Der Mobilfunkverkehr wird weitgehend über umliegende Mobilfunk-Standorte geleitet. Dennoch lassen sich in dem mit rot gekennzeichneten Gebiet (Anmerkung der Redaktion: siehe Karte) Einschränkungen bei der mobilen Internetnutzung und beim mobilen Telefonieren - bis hin zum Totalausfall - nicht vermeiden“, so Petendorf.

Die aktuellen Einschränkungen sollen demnach dadurch beseitigt werden, dass ein mobiler Mobilfunkmast per Schwerlasttransport nach Ostrach gebracht, dort aufgestellt und in Betrieb genommen wird. „Wir haben diese Ausbaumaßnahme bei unserem Dienstleister Vantage Towers bereits in Auftrag gegeben. Wenn alles glatt geht, werden wir den mobilen Mast bis Ende Februar vollständig in Betrieb nehmen können.

Wenn alles glatt geht, werden wir den mobilen Mast bis Ende Februar vollständig in Betrieb nehmen können. Volker Petendorf, Konzernsprecher Vodafone

Er soll dann so lange „on Air“ bleiben bis ein neuer, fester Standort gebaut werden kann und seinen Dienst aufnimmt“, schreibt der Konzernsprecher. „Wir bitten die betroffenen Mobilfunkkunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Kunden können Ansprüche geltend machen

Aber betroffene Vodafone-Kunden können Ansprüche geltend machen, schreibt Petendorf auf Nachfrage. Die möglichen Ansprüche von Festnetzkunden auf Ausgleichszahlungen für den Zeitraum eines vollständigen Netzausfalls von Internet und Telefonie seien in den jeweiligen Kundenverträgen und im Telekommunikationsgesetz (TKG) genau geregelt.

„Die entsprechenden Ansprüche können von den betroffenen Kunden gerne bei unserem Kundenservice geltend gemacht werden. Hierbei muss jeder Festnetz-Kunde laut TKG für sich tätig werden. Die Ansprüche gelten grundsätzlich auch für Kunden, die an ihrer Adresse ein Festnetz-Ersatzprodukt via Mobilfunk nutzen, wie beispielsweise den Tarif ,Vodafone GigaCube Zuhause’“, schreibt Petendorf.

Diese Rechte haben Kunden jetzt

Wichtig ist, dass die Störung schriftlich bei Vodafone gemeldet wird, erklärt Annika Breitinger, Rechtsberaterin für Telekommunikation und Internet der Verbraucherzentrale. Von sich aus würde sich kein Mobilfunkanbieter melden und etwas anbieten.

Dann gelten sowohl für Festnetz als auch für Mobilfunkkunden folgende Rechte, wenn keine Ersatzlösung von Vodafone angeboten wird: Für den 3. und 4. Tag des Ausfalls kann der Kunde 10 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgelds oder aber mindestens 5 Euro geltend machen. Ab dem 5. Tag stehen dem Kunden 20 Prozent des Monatsentgelds, mindestens aber 10 Euro zu. „Dieser Betrag zählt dann pro Tag“, sagt Breitinger. Bei mehreren Tagen käme so schnell der gesamte Betrag des Vertrags zusammen.

Zusätzlich weiterer Schadensersatzansprüche

Zusätzlich gibt es einen weiteren Schadensersatzanspruch, den die Kunden geltend machen können: „Wenn die Kunden sich in dieser Zeit um eine Alternativlösung, wie beispielsweise um eine Prepaid-Karte bei einem anderen Anbieter bemühen oder ein Partner einen Hotspot einrichtet und dadurch Mehrkosten entstehen, können diese Mehrkosten auch geltend gemacht werden“, so Breitinger. Dabei sei es nicht wichtig, ob der Vodafone-Kunde einen Mobilfunkvertrag oder lediglich eine Prepaid-Karte habe.

Sonderkündigungsrecht besteht

Generell gibt es auch das Kündigungsrecht, das jedem Kunden zusteht, wenn die vertraglichen Leistungen nicht erfüllt werden. „Allerdings muss dafür zuerst eine Frist an Vodafone gesetzt werden, die zur Abhilfe auffordert“, sagt die Rechtsberaterin. „Und in ländlichen Regionen gibt es für viele Kunden leider auch nicht viele Alternativen für gutes Netz, weshalb das vielleicht für viele nicht infrage kommt.“ Wer bei Vodafone zu dem nichts erreichen könne, könne sich immer noch an die Bundesnetzagentur wenden. „Das ist die zuständige Behörde, die auch die Anbieter überwacht“, sagt Breitinger.