Katze erschreckt Autofahrer

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr, als ein 59-jähriger Pkw-Lenker auf der L 268 bei Habstahl einer Katze auf der Fahrbahn ausgewichen ist. Der Dacia-Fahrer war laut Polizei von Ostrach kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs und wollte an der Anschlussstelle der K 8240 in Richtung Rosna fahren. Im Bereich der Einmündung überquerte die Katze die Fahrbahn, wodurch der Autofahrer erschrak und dem Tier auswich. Der Dacia kam dabei von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und prallte in der Folge gegen einen Baum. Der 59-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbst in ärztliche Untersuchung. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.