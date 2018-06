Kartons am Lagerhaus geraten in Brand

Der gehörigen Rauchentwicklung nach hätte es ein Großbrand sein müssen, doch ein solcher hielt sich am Montag gegen 19.30 Uhr in Ostrach in Grenzen. Auf einem der Baywa gehörenden und von der Firma Bilgram gemieteten freien Platz gegenüber dem Baywa-Lagerhaus in Ostrach brannten lichterloh mehrere mit Kartonage gefüllte Behälter.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen und dem Schnellseinsatzfahzeug und 25 Einsatzkräften angerückt und brachte das Feuer bald unter Kontrolle. Die Brandstelle befand sich unmittelbar neben einer Lagerhalle, die sowohl von der Eigentümerin Baywa als auch von Pächter Bilgram benutzt wird. Diese vor einem Übergreifen des Brandes zu schützen war dann die Hauptaufgabe der Feuerwehr, die die Halle von außen mit Löschwasser schützte, während Kräfte mit Atemschutz im Inneren an der gefährdeten Wand gelagertes Gut entfernte. Die Brandursache ist noch unklar. (ur)