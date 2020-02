Jugendliche werfen Steine auf Fahrzeuge

Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend Steine und Flaschen von einer Brücke auf die Umgehungsstraße bei Ostrach geworfen. Ein Fahrzeug wurde hierdurch beschädigt und mindestens ein weiteres gefährdet. Verletzt wurde niemand.

Drei unbekannte Jugendliche hielten sich laut Polizei gegen 18 Uhr auf der Brücke auf, die von der Buchbühlstraße über die Umgehungsstraße und in den Wagenharter Wald führt. Ein 43-jähriger Autofahrer und eine 34-jährige Autofahrerin fuhren jeweils unter der Brücke in Richtung Hoßkirch hindurch. Nachdem die Fahrzeuge die Brücke passierten, warfen die Jugendlichen Steine und Glasflaschen hinab. Hierdurch wurde der Pkw des 43-Jährigen auf dem Dach beschädigt. Ob weitere Fahrzeuge gefährdet oder beschädigt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Die beiden Autofahrer kehrten zu der besagten Brücke zurück und sprachen die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Diese bestritten die Tat und flüchteten im nächsten Moment in Richtung Wohngebiet in Ostrach. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren gehandelt haben. Sie hätten dunkle Haare gehabt und seien schwarz gekleidet gewesen.

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr.