Jugendkapelle BuDe nimmt an Treffen in Österreich teil

Die gemeinsame Jugendkapelle BuDe der Musikvereine Burgweiler und Denkingen hat am Samstag, 15. Juni, einen ereignisreichen Tag beim neunten Internationalen Jugendkapellentreffen in Altach (Österreich) verbracht. Dabei hat die Jugendkapelle als einzige teilnehmende Kapelle aus dem Landkreis Sigmaringen den Blasmusikverband Sigmaringen musikalisch vertreten und repräsentiert.

Die 25 Musiker der Jugendkapelle fuhren am frühen Morgen mit dem Bus nach Österreich los und wurden dank der Bäckerei Thomas Schwägler mit Butterbrezeln für den Tag gestärkt. In Altach angekommen wurde die Jugendkapelle von den super organisierten Musikern des Musikvereins Harmonie Altach begrüßt. Beim anschließenden Festumzug aller 40 teilnehmenden Jugendkapellen marschierte die Juka BuDe mit dem Stück „Sousa Medley March“ an zehnter Stelle mit. Mit viel Spaß und Freude startete im Anschluss das Programm im Festzelt. Mit viel Applaus und Standing Ovation wurden die Täfeleträger bei ihrem Einzug ins Festzelt gefeiert. Musikalischer Höhepunkt war der Gesamtchor mit 1500 Jugendlichen aus Vorarlberg, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz. Beim gemeinsamen Spiel der beiden Stücke „YMCA“ und „Cups“ applaudierte das Publikum begeistert mit. Durch die tolle Organisation und die Sponsoren wurden die Musiker den ganzen Tag über bestens versorgt.

Geheime Aufgaben lösen

Am Nachmittag wurden die geheimen Fähigkeiten und Talente außerhalb des Musizierens herausgefordert. Alle teilnehmenden Kapellen erhielten individuelle Geheimaufgaben, die mit einer Partnerkapelle gelöst werden mussten. Während einige Kapellen für Show auf der Bühne sorgten, gestalteten die Burgweiler und Denkinger Jungmusiker den Festflyer zum Jugendkapellentreffen im XXL-Format. Gemeinsam mit der Jungmusik Altenstadt aus Österreich gelang es, die Aufgabe mit Bravour zu lösen.

Danach erreichte die Stimmung im Zelt den Höhepunkt. DJ Staub Sepp aus München heizte im Zelt richtig ein. Die Jugendlichen stellten unter Beweis, dass nicht nur beim gemeinsamen Spiel Kameradschaft und Freundschaft an oberster Stelle stehen. Bei wahnsinnig guter Stimmung und Partylaune feierten sie zusammen und brachten so den Boden zum Beben. Müde und fasziniert fuhren sie im Anschluss nach Hause.

Das Fazit der Teilnehmer: Die Erfahrung der Gemeinschaft und Kameradschaft von so vielen Jugendlichen unterschiedlicher Vereine ist jede Reise wert.