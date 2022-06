Jugendfeuerwehrzeltlager in Burgweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem dieses Jahr kein Kreisjugendfeuerwehrzeltlager stattfand, organisierte die Jugendfeuerwehr Burgweiler ein kleines Zeltlager. Beim Feuerwehrhaus in Burgweiler schlugen die Jugendfeuerwehren aus Burgweiler, Einhart und Ostrach ihre Zelte auf. Am Samstag, 25. Juni stand eine Lagerolympiade mit verschiedenen Stationen, eine Wasserschlacht und verschiedene Gesellschaftsspiele auf dem Plan. Zum Abschluss des Tages wurde nach der Siegerehrung gemeinsam gegrillt. Am Sonntagmorgen wurden nach dem Frühstück die Zelte wieder abgebaut und die Jugendlichen konnten die Heimreise antreten. Foto: Feuerwehr Ostrach