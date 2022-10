Jugendaktionstag beim Turnverein Ostrach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jugendaktionstag des Turnverein Ostrach fand dieses Jahr am 17. September statt. Für den Ausflug haben sich etwa 150 Kinder und Jugendliche angemeldet. Die Resonanz war überwältigend.

Von den rund 150 Mitgliedern haben sich hundert für den Wild- und Freizeitpark in Allensbach entschieden, weitere 50 für die Trampolinhalle in Bad Saulgau. Es war für alle Kinder sowie Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis und für den Turnverein Ostrach ein voller Erfolg. Die Kosten für diesen Tag wurden komplett vom Turnverein übernommen.

Für die Fahrt nach Allensbach haben wir zwei Busse organisiert und es haben sich einige Eltern bereiterklärt, zur Trampolinhalle nach Bad Saulgau zu fahren. Zur Stärkung bekam jeder eine Butterbrezel und ein Getränk.

Die Kinder hatten in Allensbach trotz wechselhaftem Wetter eine ganze Menge Spaß. Vom Pferdereiten bis Rutschen auf den Wellenrutschen war alles dabei. Auch die Falkner-Show mit Adlern, Bussarden und Falken begeisterte die Kinder sehr. Beim Schlendern durch den Park konnten sie unter anderem auch weiße Wölfe, Bären und Ziegen begutachten. Außerdem wurden der Kinderspielplatz sowie die Klettergeräte von allen begeistert angenommen.

Auch in der Trampolinhalle in Bad Saulgau wurde es nicht langweilig. Nachdem jeder Teilnehmer Sprungsocken bekam und sich alle gestärkt hatten, ging es los. Die Kinder und Jugendlichen versuchten sich am Ninja Parcours, kletterten an der Boulderwand und einige haben sich in der FreeJump Area ausgetobt. Nach 90 Minuten Springen, Hüpfen und Klettern war die Zeit um und es ging mit glücklichen Kindern wieder nach Hause.

Wir möchten uns für diesen schönen und erlebnisreichen Tag bei allen bedanken, die uns unterstützt haben sowie dabei waren und freuen uns schon auf den nächsten Jugendaktionstag.