Jubilarin schwelgt in Erinnerungen

Geistig und körperlich fit begeht am Freitag Sofie Nusser, geborene Heinzler, ihren 90. Geburtstag. Feiern wird die Jubilarin mit ihren zwei Sohn- und Tochtersfamilien, fünf Enkeln und zwei Urenkeln am Samstag im Landgasthof „Kreuz“ in Spöck. Dort wird ihr Ortsvorsteher Wolfgang Richter die üblichen Glückwünsche samt Ehrengabe der Gemeinde Ostrach überbringen.

Gebürtig ist Sofie Nusser aus Bachhaupten, wo sie mit einem Bruder und einer Schwester im Elternhaus aufwuchs. Nach dem Besuch der achtklassigen Volksschule in Tafertsweiler verdiente sie sich den Zuerwerb in landwirtschaftlichen Betrieben und Haushalten sowie bei Waldarbeiten. Das Erlernte festigte sie beim Besuch des Lyzeums in Sigmaringen in den Fächern Landwirtschaft und Haushalt.

Um Landwirtschaft gekümmert

Im Jahre 1955 heiratete sie den Landwirt Karl Nusser in Ochsenbach. Gemeinsam kümmerten sie sich um die Landwirtschaft und freuten sich über die Ankunft eines Sohnes und einer Tochter. „Mit dieser Arbeit war unser tägliches Leben ausgefüllt“, gibt die Jubilarin zu. Sie unterstützte ihren Ehemann auch bei dessen Hobby, nämlich dem Holzschnitzen, Drechseln und Modellbau. Seine Kunstwerke fanden bei den Hobbyausstellungen in Ostrach Bewunderungen.

Unvergesslich für die Jubilarin sind zwei Reisen nach Polen und eine nach Norwegen. Die Kinder erlernten eigene Berufe, sodass die Landwirtschaft eingeschränkt werden musste. Vor acht Jahren starb der Ehemann und Vater. Die Jubilarin versorgt sich seit dem Tod weitgehend selbstständig. Die in der Nachbarschaft lebenden Kindesfamilien sind immer parat, wenn Oma und Uroma sie ruft. In der gemütlich eingerichteten Wohnung genießt Sofie Nusser ihren Lebensherbst.