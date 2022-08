Jubiläumsfeier mit vielen Mitgliedern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ortsgruppe feierte mit ihren Mitgliedern am 23. Juli im Gasthaus „Schwanen“ in Unterweiler ihr 40-jähriges Bestehen. Dieses Fest hätte schon im Jahr 2021 stattfinden sollen. Die Ortsgruppe wurde am 23. Mai 1981 gegründet und hat heute über 70 Mitglieder. Es werden pro Jahr über 30 Wanderungen angeboten, wobei pro Wanderung im Schnitt zwanzig Wanderer teilnehmen.

Das Vorstandsteam freute sich über die große Teilnehmerzahl. Der Vorsitzende, Karl Faißt, betonte unter anderem in seiner Begrüßungsrede, dass der Verein auf einem guten Weg ist und bedankte sich jetzt schon bei allen, die zum guten Gelingen dieses Festes beigetragen haben, recht herzlich. Karl Binder, ehemaliger Vorsitzender der Ortsgruppe und jetzt Ehrenvorsitzender, berichtete in seiner Rede von den Anfängen der Ortsgruppe, von vielen schönen Wanderungen und Wanderreisen. Nach Kaffee und Kuchen, Musik von Karl Sommer, Tanz, Gesang und Fröhlichkeit - da vergeht die Zeit. Ein gutes Abendessen und sehr gute Bewirtung vom Team des Gasthauses „Schwanen“. Für alle Teilnehmer ein sehr schöner und gelungener Nachmittag.