Jubiläum: Riegger feiert 100-jähriges Bestehen

Auf 100 Betriebsjahre kann der Ostracher Raumausstatter Riegger in diesem Jahr zurückblicken. Aus diesem Anlass überreichten Bürgermeister Christoph Schulz und Rainer Neth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Reutlingen, dem Inhaber Albert Riegger und Ehefrau Waltraud Geschenkkorb sowie Urkunde.

„Die Ehre gebührt dem Gründer, aber die Familie Riegger darf stolz sein, dass sie dieses Jubiläum erreicht“, sagte Rainer Neth im Rahmen einer kleinen Feier im Geschäft an der Ostracher Hauptstraße. Albert Riegger führe den Betrieb nicht nur als dritte Generation erfolgreich weiter, sondern könne auch in der Ausbildung Erfolge vorweisen. 1988 holte eine Raumausstatter-Auszubildende den Kammersieg.

Bürgermeister Schulz hob die Tradition des Betriebes hervor, aber betonte: „Davon allein kann man nicht überleben.“ Da Albert Riegger, Enkel des gleichnamigen Firmengründers, stets aktuelle Trends geboten und den Geschäftsbereich ausgeweitet habe, könne der Familienbetrieb nun auf ein stolzes Jahrhundert zurückblicken.

Feiern wollen Rieggers das Jubiläum auch mit ihren Kunden. „Von Mai bis Oktober wird es jeden Monat eine Aktion geben“, sagte Albert Riegger. Aktuell gibt es Rabatte auf Frottierwaren, im nächsten Monat gibt es Gardinen und Teppiche zu reduzierten Preisen. „Ein Raumausstatter im klassischen Sinne wollte ich nie sein“, sagte Albert Riegger. Er leitet den Betrieb seit 1988 und habe immer gerne nach links und rechts geschaut, zusätzliche Leistungen für Kunden erbracht.

Das Fundament für den Betrieb legte 1911 der junge Sattler und Tapeziermeister Albert Riegger. Und auch schon der Einharter stand den Neuerungen der Zeit stets aufgeschlossen gegenüber. Rechtzeitig erkannte er, dass die Herstellung von Pferde- und Zugviehgeschirren allein keine Zukunft besaß. Schon zwei Jahre später stellte er auch Polstermöbel her und begann mit der Verlegung von Linoleum. Der elastische Bodenbelag stand damals hoch im Kurs. „Sein erster großer Auftrag war die Verlegung von Linoleumboden im damaligen Schwesternhaus in Burgweiler“, berichtet der Inhaber. Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb ist heute ein Unternehmen mit fünf Mitarbeitern geworden. Ein Nachfolger ist in der Familie allerdings nicht in Sicht. „Unsere Tochter strebt das Lehramt an. Aber wenn die Zeit gekommen ist, werden wir außerhalb nach einem passenden Nachfolger suchen“, kündigt der Ostracher an.