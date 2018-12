Josef Ermler leitet den Dehoga-Kreisverband

Beim Deutschen Hotel- und Gastronomieverband (Dehoga) im Landkreis Sigmaringen geht es auch nach dem überraschenden Tod des Kreisvorsitzenden Alexander Jäger im vergangenen Jahr weiter: Josef Ermler aus Ostrach hat die Stelle übernommen und nun seine erste Kreisversammlung geleitet.

Dazu hatte Josef Ermler in sein eigenes Lokal eingeladen: Im „Landgasthof zum Hirsch“ in Ostrach trafen sich rund 30 Mitglieder und hörten Josef Ermlers dringenden Appell an alle Gastronomen, sich dem Dehoga anzuschließen: „Man sollte nicht erst zu uns kommen, wenn es mal eng wird.“ Sicher sei die Rechtsberatung wichtig, doch die Vorteile einer Mitgliedschaft gingen viel weiter und seien besonders in der täglichen Bürokratie eine wertvolle Hilfe. Dass einige junge Kollegen gekommen seien, mache Mut. Sein eigener Betrieb habe das seltene Glück, einen positiv entschiedenen Generationswechsel hinbekommen zu haben. Doch generell sei es wichtig, der jungen Generation eine Perspektive in der Gastronomie zu geben – trotz der vielbescholtenen Arbeitszeiten: „So lange man Freude an der Arbeit hat, hängt man gerne sein ganzes Leben rein“, so Josef Ermler.

Leider konnte als Vorsitzende der Unternehmerfrauen keine Nachfolgerin für Josefine Jäger gefunden werden, die das Amt nach dem Tod ihres Mannes abgab. Eine junge Gastronomin wurde angesprochen; sie will es sich noch überlegen. Wolfgang Eberhard vom Adler in Ennetach und Thomas Will vom Donaublick in Scheer bescheinigten dem Pfullendorfer Paul Woertz eine gute Kassenführung bei einem positiven Bestand, der durchaus Möglichkeiten für Aktionen bietet. Fortbildungsveranstaltungen mit guten Referenten etwa, schlug Regionalgeschäftsführer Bernd Dahringer vor, nachdem der die Entlastung der Vorstandschaft geleitet hatte.

Dass der Landkreis Sigmaringen touristisch gut dastehe, zeigte der Regionalmarketing-Fachmann Stefan Blanz aus Meßkirch in einem kurzen Referat. Zwar sei von den Destinationen her zwischen Alb, Donau, Linzgau und Oberschwaben aufgesplittet, doch als Aktiv- und Geschichtsregion durchaus mit Potenzial gesegnet. Je weiter es vom Donautal-Radweg weggehe, desto mehr seien die Gastronomien auf die einheimische Kundschaft ausgerichtet – dies allerdings mit erfreulichem Erfolg.