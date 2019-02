„Jacob Sisters“ ernten tosenden Applaus

Am Samstagsabend hat in der vollen Buchbühlhalle beste Fasnetsstimmung geherrscht. Der Musikverein Ostrach feierte einen kurzweiligen sowie unterhaltsamen Ball und lieferte seinem Publikum ein exzellentes Programm gepaart mit musikalischen und tänzerischen Einlagen. Das „Sterntaler Duo“ begleitete den Abend mit Musikstücken aus der Schlagerwelt. Die Akteure des Musikvereins Ostrach eröffneten den Ball mit mitreißenden Liedern. Die Stimmung bei den Besuchern war von Anfang an gut, sodass sie sich gleich zum Schunkeln und Mitsingen animieren ließen.

Julia Steurer aus dem Vorstandsteam begrüßte die Gäste und stellte einen unterhaltsamen Abend in Aussicht. Unterstützt wurde sie von dem langsamsten Bauer des Ostrachtals, Christoph Andelfinger, der sich selbst als Stimmungskanone bezeichnete und freizügig aus seinem Privatleben berichtete. So erzählte er, dass er mit seiner neuen Freundin ins Kino gegangen ist und an der Kasse Popcorn kaufen wollte. Als die Verkäuferin ihn fragte, ob das Popcorn süß oder salzig sein soll, antwortete er charmant: „Na, das ist doch ganz klar, so wie meine Freundin.“ Die Verkäuferin aber meinte, hässlich hätten sie nicht. Er hatte die Lacher auf seiner Seite, vor allem auch deshalb, weil er in seinem naiven Argwohn immer wieder sein überschäumendes Temperament betonte und ins Zweideutige abrutschte.

Die Jungmusikanten präsentierten sich zunächst als Feuerwehrleute, die mit tänzerischen Talenten die Zuschauer begeisterten. Dafür ernteten sie die ersten Zugaberufe, von denen im Laufe des Abends noch zahlreiche folgen sollten.

Im Anschluss erhielten die Besucher eine Darbietung von Loris und Max, wie man sich bei einem Narrenumzug richtig zu verhalten hat und wann man welchen Narrenruf zum besten geben muss. „Ich mach mich doch hier nicht zum Deppen“, meinte der eine. „Da hast du recht“, pflichtete der andere ihm zu. „Fasnet ist blöd, aber lustig“. Auch die Bildung kam nicht zu kurz. „Was ist eigentlich ein Bauze?“ Ein Bauze sei eine angsteinflößende Figur aus dem Ried, die man das ganze Jahr nicht sehe, außer an der Fasnet. Was die Frage aufwarf, ob das bei Rolf Reisky als neuer Zunftmeister auch so ist.

Auch Mond hat einen Jojo-Effekt

Die „Jacob Sisters“ ernteten tosenden Applaus für ihren Auftritt und schon das äußere Erscheinungsbild der drei Damen hätte gereicht, um die Originalität zum Ausdruck zu bringen. Sie stellten sich die Frage, ob sie sich lieber einen Hund oder einen Mann anschaffen sollten. Letztendlich fiel die Wahl auf den Hund, denn schließlich könne man sich zwar den Teppich ruinieren, aber nicht das ganze Leben. Auch Männer wissen nach ihrem Auftritt um die Problematik der weiblichen Cellulitis. Warum ist Gott nur so gemein, fragten sie sich, schließlich funktionieren Diäten beim Abnehmen nicht, das sieht man doch am Mond mit seinem Jo-Jo Effekt.

Auf Rimmeles Hof, dem Gefängnis für Lebensmittel, wurden dann all jene durch den Kakao gezogen, die im vergangenen Jahr Anlass dazu geboten hatten. Die Dorfgeschichten wurden zum besten gegeben. Der Klatsch und Tratsch machte auch nicht vor dem Gemeinderat, dem Hausherren Christoph Schulz sowie seiner Hauptamtsleiterin und Mitgliedern aus den eigenen Reihen halt. Der Saal jubelte und die närrische Stimmung riss auch nach Programmende nicht ab.