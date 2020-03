Inselbesuche werden zu Erinnerungsbildern

Der Maler und Holzschneider Peter Weydemann stellt in seinem Atelier Laubbach am Rande des Rieds seit mehr als 30 Jahren zeitgenössische Kunst aus. Die derzeitige Themenausstellung befasst sich mit dem Thema „Inseln“. Seine Frau und er bereisten Irland, Kreta, Zypern, Lanzarote und Haiti. Vor Ort fertigte er Skizzen und Zeichnungen an, aus denen im Atelier dann später Holz- und Linoldrucke entstanden. Am Sonntagvormittag wurde die Vernissage eröffnet und viele fachkundige Besucher konnten seine Werke bestaunen.

Das Nebeneinander von Ausstellungsräumen und Künstlerwerkstatt bot den Besuchern Gelegenheit zu Gesprächen und Fragen. Der Künstler zeigt Werke, die während der Aufenthalte auf diesen Inseln und aus der Erinnerung daran entstanden sind. Begonnen hat seine Reise in Irland Mitte der 1970er-Jahre. Auf den Bildern ist keinerlei Farbe zu erkennen. Er verwendete lediglich einen Kohlestift, um die Schlichtheit der Landschaft und der Natur zum Ausdruck zu bringen. Auf seiner weiteren Reise spielte dann vor allem auf Haiti das Thema Farbe eine Rolle.

Peter Weydemann wurde 1938 in Berlin geboren. Im Jahr 1978 zog das Ehepaar von Berlin nach Ostrach-Laubbach und sie haben dort seit 1985 das Atelier. „Als ich meinen Mann kennenlernte, war er nach einem Studium der Volkswirtschaft in der Industrie tätig. Aber schon zu dieser Zeit hatte er immer einen Zeichenblock bei sich. Ab 1971 entschloss er sich für das Kunststudium an der Hochschule für Bildende Kunst in Berlin und ist seitdem freischaffend als Maler und Grafiker tätig“, erklärt seine Frau Sigrid weiter, „auch unser Atelier hier in Laubbach ist eine Art „Insel“ für uns und eignet sich hervorragend als Inspiration für die Arbeit meines Mannes“.

Seine Frau Sigrid erklärte den Besuchern die verschiedenen Techniken und weshalb sich ihr Mann für welches Material entschieden hat. „Es ist schon vorgekommen, dass mein Mann wochenlang an einem Werk gearbeitet hat, was letzten Endes im Papierkorb landete – das gibt es auch“, berichtet sie. Die Zeichnung ist für den Künstler die Grundlage und Ausgangspunkt seiner bildnerischen Tätigkeit. Anhand eines Bildes von Zypern erklärt er einem interessierten Betrachter die Entstehungsweise. Auf dem Bild sind ein Schädel, Zitronen und eine rote Flasche zu erkennen. Weydemann erklärte, dass der Schädel von einer Ziege stammt. Auf Zypern ist dies ein Symbol, um Feinde zurückzuhalten, die Zitronen symbolisieren die „Reinheit“ und mit der roten Flasche verbindet er Rotwein, den man überall dabei haben sollte. „Das Bild habe ich an einem Regentag gemalt und später ist dann der Druck entstanden“, teilt er mit.

Das Ehepaar Zotzmann aus Sigmaringen war von dem Bild „Am Fluss“ so begeistert, dass sie es kurz nach ihrem Eintreffen sofort kauften. „Wir haben schon ganz viele Bilder von Peter Wydemann in unserer Praxis hängen. Uns gefallen die Bilder und auch unsere Patienten erkundigen sich immer wieder nach dem Künstler. In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen tauschen wir die Bilder aus, so dass es nicht langweilig wird“, erzählte Zotzmann. Das Bild entstand auf Weydemann‘s Reise auf Haiti und ist von unterschiedlichen Pastellfarben geprägt. Aus seinen Zeichnungen ist ein klassischer Linoldruck entstanden, aber auch ein Anagramm. Weydemann zerschnitt eine Druckplatte und setzte sie neu zusammen.