In Jettkofen soll getrödelt werden

Rund um das Gasthaus „Adler“ in Jettkofen findet am Samstag, 4. Mai, erstmals ein Dorf-Flohmarkt statt. „Die Idee entstand bei einem geselligen Abend mit Freunden“, sagt Hans-Peter Maier, der den Flohmarkt organisiert.

Bis zu 80 Stände sollen auf dem Gelände Platz haben. Mehr als die Hälfte ist bereits vergeben. Denn nachdem die Idee geboren war, holte Maier seine Nachbarn ins Boot. „Die Familien Binder, Schmid-Seifert, Strobel und Jurczok waren begeistert und sagten Unterstützung zu. Wir haben hier eine tolle Atmosphäre“, sagt Maier, der in der Nähe des Gasthauses wohnt. Denn nur der Parkplatz würde nicht ausreichen, daher stellen die Anwohner auch ihre Flächen zur Verfügung. Der Jettkofener erstellte Flyer und Plakate, ist vom Interesse begeistert. Die meisten Anmeldungen stammen bislang aus Ostrach, aber auch aus Nachbargemeinden werden Privatleute ihre Sachen anbieten.

Gemütlich und gesellig

Die Standplätze sind kostenlos, es muss aber jeder seinen eigenen Tisch mitbringen. „Niemand von uns hat ein finanzielles Interesse, daher verlangen wir auch keine Gebühr“, erklärt Maier. Im Vordergrund solle ein uriges und geselliges Beisammensein stehen, daher sind gewerbliche Händler auch nicht willkommen. „Es soll eben ein richtiger Trödelmarkt sein“, sagt Maier. Anmeldungen sind bis Dienstag, 30. April, bei ihm möglich. Aufbau ist ab 7.30 Uhr möglich, gestöbert und gefeilscht wird ab 8.30 Uhr. „Das war uns auch ein Anliegen: Es soll nicht in aller Herrgottsfrühe schon ein Gerangel geben, sondern auch für die Verkäufer gemütlich sein.“ Ein offizielles Ende setzt Maier nicht, er geht davon aus, dass spätestens zum frühen Abend die Verkäufer wieder weg sind. Es soll niemand gezwungen werden, bis zu einer bestimmten Zeit bleiben zu müssen. Auch an eine Bewirtung hat der Organisator gedacht, da die Beitreiberin des „Adlers“ aus gesundheitlichen Gründen ihr Gasthaus voraussichtlich noch geschlossen hat.

Sollte es sehr stark regnen am 4. Mai, fällt der Flohmarkt aus. „Aber wir hoffen mal, dass das Wetter gar nicht so schlecht werden kann, dass wir alles abblasen“, sagt Maier. Der Jettkofener ist zwar in der Feuerwehr und Vereinen aktiv, hat aber bislang nie etwas Ähnliches organisiert. Daher hat er sich vorab auch genau informiert. „Ich wollte nichts falsch machen oder gar jemanden verärgern“, sagt Maier. Bei der Gemeinde bekam er grünes Licht für seine Pläne. Ebenso vom Landratsamt, um eine große Werbetafel am Ortseingang aufstellen zu dürfen.

Wenn der Dorf-Flohmarkt bei Verkäufern und Besuchern Gefallen findet, kann Maier sich vorstellen, ihn erneut zu organisieren. Aber auch da gilt: Es soll zwanglos bleiben, und nicht zu einer Pflicht werden.