In der Baumbibliothek ist ein reger Wechsel

Seit rund drei Jahren steht die Baumbibliothek am Rande des Herbert-Barth-Platzes in Ostrach. Initiator und Betreuer Rainer Spendel weiß durch seine regelmäßigen Besuche an den Baumstümpfen, dass sie rege genutzt wird. Getroffen hat er an dem öffentlichen Bücherregal aber noch nie einen anderen Lesefan.

Zweimal pro Woche macht der 74-Jährige sich mit voller Büchertasche auf den Weg zu den drei massiven Stämmen, schaut ob alles ordentlich ist und ob Lücken in den Bücherreihen zu füllen sind. Die neun Regalfächer bieten Platz für rund 100 Bücher. Mal stellt er neuen Lesestoff hinein, mal muss er welchen mitnehmen, weil die Kisten vollgestopft sind. Und ganz selten muss er welche aussortieren, weil sie zu sehr beschädigt sind oder aus inhaltlichen Gründen unangebracht sind.

Das Prinzip der Baumbibliothek ist einfach: Jeder kann sich frei bedienen, auf einer der Bänke lesen oder den Schmöker mitnehmen und in Ruhe durchlesen. Anschließend kann das Buch zurück in die Bibliothek, darf aber auch behalten werden. Auch darf jeder Bücher hineinstellen, die daheim keinen Platz mehr haben. „Es ist ein reger Wechsel in den Fächern zu beobachten. Die Bibliothek wird also gut genutzt. Umso erstaunlicher ist aber, dass ich noch nie jemanden hier getroffen habe, der sich umschaut“, sagt Spendel. In den Fächern sind Bücher aller Genres, vom kitschigen Liebesroman bis zum kniffligen Kriminalfall. „Besonders beliebt sind Kinder- und Jugendbücher. Wenn davon mal eins in der Bibliothek landet, dann ist es gleich wieder weg“, berichtet der Ostracher. Die rund 100 Bücher hat er genau im Blick, wenn ein Werk mal eine Weile gar keinen Interessenten findet, nimmt er es wieder mit.

Die Idee zur Baumbibliothek kam Spendel bei einem Besuch in Berlin, wo er ein ähnliches Modell fand. Eine Bibliothek ohne Öffnungszeiten, Leihfristen und Gebühren – das gefiel dem Ostracher sofort. Bei Revierförster Wolfgang Richter fragte er mit einer Skizze um Hilfe. Der kümmerte sich prompt um die drei Stämme und schnitt mit Waldarbeitern und Kettensäge Regalfächer hinein. Mit Unterstützung des Bauhofs wurden die Stämme nahe des Narrenbrunnens aufgestellt, bekamen Kisten für die Bücher und Regenschutz. Um die Fächer zu füllen, hat Spendel zunächst seine heimische Bibliothek durchgeschaut, bekam aber auch Lesestoff von Freunden und Bekannten.

Die Baumbibliothek ist neben dem Literaturkreis das letzte Projekt, in dem Spendel sich noch einbringt. Der 74-Jährige hat in Ostrach den Bürgerbus auf den Weg gebracht, war Seniorenbeauftragter, unter anderem im CDU Ortsverband tätig sowie viele Jahre lang freier Mitarbeiter der Schwäbischen Zeitung. „Es wurde mir aus gesundheitlichen Gründen aber zu viel. Nun konzentriere ich mich auf wenige Dinge, die mir aber immer noch viel Freude machen“, sagt Spendel. Bei seinen Kontrollen schaut der Literaturfan auch selber gerne nach neuem Lesestoff und ist schon öfters fündig geworden. Jüngst erst landete „Der wiedergefundene Freund“ von Fred Uhlman in seiner Büchertasche – und landete nach der Lektüre wieder im Baumstamm. Denn mit der Bibliothek möchte der 74-Jährige noch etwas: Die Freude an guter Literatur mit anderen teilen.