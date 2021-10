Das sind die Ofentrends für die kalte Jahreszeit

Wir stehen eigentlich schon mit beiden Füßen, mittendrin in der kalten Jahreszeit – bei gerade mal 4 Grad am Abend werden einige schon ihre Heizung angeworfen haben. Aber die ganz normale Heizung ist ja nicht die einzige Möglichkeit für ein schön warmes Zuhause.

In Deutschland heizen mittlerweile zwischen 10 und 12 Millionen Haushalte mit Hilfe von Kaminöfen. Das Heizen mit Holz statt mit Öl oder Gas schont das ⁠Klima⁠. Effizient und nachhaltig ist das aber nicht immer, sagt Thomas Widmer.

Natürlich kommt es aber auch beim Thema Heizen – zumindest teilweise –auf die Optik an, denn Kamin ist nicht gleich Kamin. Auch in diesem Jahr liegen vor allem drei Ausführungen voll im Trend. Wir waren zu Besuch bei Widmer Ofenbau in Ostrach und haben nach den neusten Trends gefragt.