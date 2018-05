Gruppe schlägt 20-Jährigen nieder

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am Sonntag gegen 3.15 Uhr im Bereich des Festzelts einer Veranstaltung im Ostracher Ortsteil Wangen. Ein 20-Jähriger wurde eigenen Angaben zufolge beim Verlassen des Festzelts von fünf bis sechs Personen einer Personengruppe vor dem Zelt provoziert und anschließend zu Boden gestoßen. Danach traten und schlugen die Angreifer auf das am Boden liegende Opfer ein. Andere Festbesucher kamen dem jungen Mann zu Hilfe und zogen die Angreifer von ihm weg. Der 20-Jährige wurde mit leichteren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, in Verbindung zu setzen.