Grundschule bleibt vorerst zu

In der Grundschule Burgweiler findet bereits seit Montag kein Unterricht mehr statt. Darüber hat Bürgermeister Christoph Schulz am Dienstag die „Schwäbische Zeitung“ informiert. Bis zum Schuljahresende soll die Außenstelle des Reinhold-Frank-Schulzentrums Ostrachtal geschlossen bleiben.

Der Grund für den Ausfall ist die mangelnde Lehrerversorgung. „Aufgrund des Ausfalls einer weiteren Lehrkraft hat der Rektor mit den Eltern abgesprochen, dass die acht Kinder nun die Grundschule in Ostrach besuchen.“ Dies gilt zunächst für das komplette Schuljahr 2018/19.

Bis vor einigen Jahren war die Grundschule Burgweiler noch eigenständig, ist nun eine Außenstelle des Schulzentrums in Ostrach. In Burgweiler wurden die Kinder der ersten und zweiten Klasse jahrgangsübergreifend unterrichtet. Die Kinder der dritten und vierten Klasse hen schon länger in Ostrach zur Schule. „Das ist natürlich ein sensibles Thema. Die Grundschule ist eine wichtige Einrichtung in Burgweiler und ein Bezugspunkt für die Bevölkerung“, sagt Schulz.