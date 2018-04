An dem diesjährigen Projekttag stand für die Schüler der Grundschule Burgweiler Tanzen auf dem Plan. Dafür konnte der Profitänzer Alex Mok gewonnen werden, der die Schüler in Breakdance und Streetdance jeweils in ihren Klassen unterrichtete, was in Amerika bereits zum normalen Unterricht gehört.

Bei der Begrüßung erzählte Mok, dass er selbst als Tänzer bei sehr bekannten Choreographen lernen durfte. Mit viel Spaß und toller Musik ging es los. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm zeigte Mok den Schülern die ersten Tanzschritte, die mit großem Eifer geübt wurden. Danach studierten die kleinen Breakdancer bereits ihre erste Choreographie ein. Anschließend bekamen die Schüler die Aufgabe, sich in Gruppen selbst eigene Tanzschritte auszudenken, die dann den anderen vorgetanzt wurden.

Auch die Eltern waren eingeladen und bekamen von allen Schülern der Klassen eins bis vier eine erstklassige Tanzshow in Breakdance und Streetdance geboten, die zum Abschluss mit großem Applaus belohnt wurde.