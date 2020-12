Glätte: Mercedes überschlägt sich

Nahezu 40 000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg bei Laubbach ereignete. Ein 21-Jähriger fuhr mit einem geliehenen Mercedes-Benz in Richtung Bannwaldturm-Parkplatz, verlor bei glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Auto mit einem Schachtdeckel und überschlug sich in der Folge. Während der Wagen nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden.